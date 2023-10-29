10 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 28 октября

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты

29 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

10 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 28 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, а также копчености.

"Цены на ярмарках в среднем ниже на 14%, чем в торговых сетях, и на 24,6% – чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – говорится в сообщении.

Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 4 ноября.