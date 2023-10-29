10 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 28 октября
Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты
29 октября 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
10 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 28 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.
Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, а также копчености.
"Цены на ярмарках в среднем ниже на 14%, чем в торговых сетях, и на 24,6% – чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – говорится в сообщении.
Следующие ярмарки пройдут в Барнауле 4 ноября.
09:16:14 29-10-2023
Довели людей!? Люди уже последние заначки достают что бы продукты которые должны быть в рационе каждый день, купить дешевле два или три раза в год!? На подобных ярмарках...
13:40:16 29-10-2023
У меня один только вопрос: как журналисты узнают о сумме выручки ярмарок в этот же день, если расчет наличкой без ККМ?