8 новогодних книг, которые читаются на одном дыхании и помогают создать ощущение волшебства

Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, почитайте эти книги

30 декабря 2022, 08:17, Антон Дегтярев

Библиотека/ Фото: amic.ru

В трудный 2022 год сложно создать себе новогоднее настроение — из-за негативной информационной повестки ощущения праздника у многих людей нет. Однако подарить его себе все-таки можно — помогут наряженная елка, фильмы и, конечно, хорошие книги. Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, amic.ru подготовил подборку небольших классических произведений, которые можно прочитать за вечер на одном дыхании и зарядиться волшебством.

Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе»

«Рождественская песнь в прозе» английского писателя Чарлза Диккенса — классика так называемого «святочного рассказа». Это сказка про злого, сварливого скрягу Эбинизера Скруджа. Он не понимает радости, которую люди испытывают по поводу рождества.

Однажды в вечер сочельника к нему приходит дух покойного компаньона Джейкоба Марли, умершего в сочельник семь лет назад. Призрак говорит, что был наказан после смерти, и предупреждает о явлении к Скруджу трех духов. Они покажут Скруджу его прошлое, настоящее и будущее и помогут старику исправиться.

«Рождественская песнь в прозе» — одно из главных рождественских произведений в мире. Поэтому если не знакомы с этим культовым произведением — срочно исправляйтесь.

Эрнст Гофман «Щелкунчик и мышиный король»

«Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана — еще одна признанная классика, которая поможет появиться новогоднему настроению.

По сюжету девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмайера куклу Щелкунчика, который оказывается заколдованным племянником Дроссельмайера. Чтобы Щелкунчик вернул прежний облик, ему нужно победить Мышиного короля и добиться любви прекрасной дамы.

Библиотека/ Фото: amic.ru

Мэри Додж «Серебряные коньки»

По сюжету в голландском городе Брук живет бедная семья, у них есть 15-летний сын Ханс и 12-летняя дочь Гретель. Дети любят кататься на коньках, но настоящих коньков у них нет из-за отсутствия у семьи денег. Однажды ребята спасают собаку знатной дамы. Она дает им деньги, и брат с сестрой покупают себе новые коньки. Дети хотят поучаствовать в конькобежных соревнованиях на льду.

«Серебряные коньки» — это красивая история о взрослении, чести и выборе.

О. Генри «Дары волхвов»

Еще одна хрестоматийная рождественская история — «Дары волхвов» О. Генри. Действие рассказа происходит в Нью-Йорке в канун рождества. Джим и Делла Яг — супружеская пара, которая живет в одном из бедных кварталов и денег у них не хватает даже на подарки друг другу.

Делла решает продать свои красивые локоны и купить мужу цепочку для его золотых часов. А муж покупает жене дорогой набор гребней для волос. Рассказ показывает, как важна жертва ради любви.

Николай Гоголь «Ночь перед рождеством»

Наверняка вы читали «Ночь перед рождеством» Гоголя лишь в школе и давно ничего не помните. Новый год — хороший повод заново ознакомиться с этой рождественской историей.

Сюжет разворачивается в небольшой деревеньке Диканьке. В небе над ней кружится черт, который прячет в карман месяц. Он рассчитывает испортить праздник. Но его планы нарушает молодой кузнец Вакула.

В рассказе есть и любовная история, и мистика, и много достоверных описаний народного праздника. Так что освежить классику в памяти в канун Нового года точно стоит.

Антон Чехов «Мальчики»

Домой в семью Королевых на праздники приехал гимназист Володя. С ним приезжает его друг Чечевицын. Разговорчивый Володя на этот раз почти не говорит с сестрами, мало улыбается и разговаривает только с другом. Как-то раз сестры Володи подслушивают их разговор и понимают, что мальчики собираются бежать в Америку добывать золото.

Лев Толстой называл «Мальчиков» одним из лучших рассказов Чехова, так что прочесть его явно стоит.

Книжный шкаф/ Фото: amic.ru

Аркадий Гайдар «Чук и Гек»

Самое новогоднее произведение родом из СССР — это, пожалуй, «Чук и Гек» Аркадия Гайдара.

«Чук и Гек» — добрая история о двух братьях, которые вместе с мамой отправляются на север к отцу. Но он их не встречает на станции. Мальчики с мамой решают добраться до места его жилья самостоятельно.

Когда они приезжают к отцу, оказывается, что он ушел в тайгу. Семья ждет его и готовится к Новому году. «Чук и Гек» наверняка понравится тем, кто считает праздник семейным и любит отмечать его в кругу самых близких. Кстати, в кинотеатрах уже вышел фильм по этому рассказу.

«Санта-Хрякус» Терри Пратчета

Если вы хотите что-то комедийное, то для вас — фэнтези-роман английского фантаста Терри Пратчетта «Санта-Хрякус». Книга относится к знаменитому сатирическому циклу про Плоский мир. В нем отмечают праздник Страшдество, а подарки разносит Санта-Хрякус. Но как только дети перестали верить в этого волшебника, он исчез. Его обязанности стала исполнять Смерть.