Отгрузка готовых вагонов начнётся в ближайшее время — сейчас проводится доукомплектация

03 апреля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

10 новых трамваев поставят в Алтайский край до конца мая. О задержке сроков в связи с введением санкционной политики в отношении завода-изготовителя ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" со стороны недружественных стран проинформировал поставщик ООО "Автотехкомплект".

Отмечается, что у предприятия произошли задержки в поставках комплектующих для трамвайных вагонов. Отгрузка готовых вагонов начнётся в ближайшее время – сейчас проводится доукомплектация. Все вопросы, связанные с нарушением сроков поставки, предусмотренных государственным контрактом, решаются в рамках действующего законодательства.

Пресс-служба Минтранса Алтайского края отмечает, что ведомство на постоянной основе взаимодействует с поставщиком и держит ситуацию на контроле. Предполагаемая дата поставки в краевую столицу – конец мая 2023 года.