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10 новых трамваев поставят в Алтайский край до конца мая

Отгрузка готовых вагонов начнётся в ближайшее время — сейчас проводится доукомплектация

03 апреля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края
Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

10 новых трамваев поставят в Алтайский край до конца мая. О задержке сроков в связи с введением санкционной политики в отношении завода-изготовителя ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" со стороны недружественных стран проинформировал  поставщик ООО "Автотехкомплект".

Отмечается, что у предприятия произошли задержки в поставках комплектующих для трамвайных вагонов. Отгрузка готовых вагонов начнётся в ближайшее время – сейчас проводится доукомплектация. Все вопросы, связанные с нарушением сроков поставки, предусмотренных государственным контрактом, решаются в рамках действующего законодательства.  

Пресс-служба Минтранса Алтайского края отмечает, что ведомство на постоянной основе взаимодействует с поставщиком и держит ситуацию на контроле. Предполагаемая дата поставки в краевую столицу – конец мая 2023 года.

Комментарии 2

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Гость

17:06:15 04-04-2023

А летом-то они зачем? Все уедут за город, давайте тогда уж к сентябрю!

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Гость

17:06:44 04-04-2023

По-моему и к сентябрю не привезут. И останутся новые трамваи там же, где и новые автобусы!

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