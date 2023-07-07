10 подростков оказались в больнице после употребления алкоголя
Их состояние удовлетворительное
07 июля 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Первоуральске Свердловской области после употребления алкоголя госпитализировали 10 подростков, сообщили в Минздраве региона.
Отмечается, что у семи несовершеннолетних в анализах нашли этанол.
Детям оказали всю необходимую медпомощь. Их состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния их выпишут из больницы.
Какой напиток незадолго до инцидента пили подростки, не уточняется.
12:39:53 07-07-2023
Нужно запретить пить этанол. Пить только метанол.
12:57:54 07-07-2023
Дохлые какие-то пошли, выпили немного и сразу в больницу.
16:59:37 07-07-2023
Какие же это подростки! По 11 лет! Дети!!!