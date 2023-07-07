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10 подростков оказались в больнице после употребления алкоголя

Их состояние удовлетворительное

07 июля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Первоуральске Свердловской области после употребления алкоголя госпитализировали 10 подростков, сообщили в Минздраве региона.

Отмечается, что у семи несовершеннолетних в анализах нашли этанол.

Детям оказали всю необходимую медпомощь. Их состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния их выпишут из больницы. 

Какой напиток незадолго до инцидента пили подростки, не уточняется.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:39:53 07-07-2023

Нужно запретить пить этанол. Пить только метанол.

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Гость

12:57:54 07-07-2023

Дохлые какие-то пошли, выпили немного и сразу в больницу.

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Гость

16:59:37 07-07-2023

Какие же это подростки! По 11 лет! Дети!!!

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