10 подростков оказались в больнице после употребления алкоголя

Их состояние удовлетворительное

07 июля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Первоуральске Свердловской области после употребления алкоголя госпитализировали 10 подростков, сообщили в Минздраве региона.

Отмечается, что у семи несовершеннолетних в анализах нашли этанол.

Детям оказали всю необходимую медпомощь. Их состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния их выпишут из больницы.

Какой напиток незадолго до инцидента пили подростки, не уточняется.