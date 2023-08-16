10 удивительных мест в Стамбуле, которые стоит посетить

Здесь десятки и даже тысячи удивительных мест

16 августа 2023, 16:00, ИА Амител LjN8K99JS

Стамбул / Фото: rawpixel.com / Freepik

В Стамбуле удивительным образом соседствуют история и современность, хаотичность и строгость, достопримечательности мирового масштаба и мало кому известные необычные уголки. Подобрать то, что понравится именно вам, можно здесь: https://www.sputnik8.com/ru/istanbul, мы же расскажем о 10 самых интересных направлениях.

Дворец-музей Топкапы

Мечтаете увидеть, где жили султаны, творившие мировую историю, их прекрасные наложницы, евнухи и придворные? Добро пожаловать во дворец Топкапы. Здесь сохранилась архитектура и великолепное внутреннее убранство дворцов, хранящих память о давно прошедших временах.

Голубая мечеть

Одно из самых узнаваемых сооружений древнего города – лучшее место, чтобы прикоснуться к культуре Стамбула и познакомиться с духовной стороной его жизни. Архитектура и внутреннее убранство поражают даже самых искушенных туристов.

Большой базар

История базара началась в далеком 1455 году. Едва ли в мире найдется еще один подобный базар, ведь посещать его рекомендуется с гидом.

Мечеть Святой Софии

Собор в разные времена был мечетью Османской империи и христианским центром, поэтому здесь удивительным образом "сошлись" сразу две религии. Ее история насчитывает более 1500 лет, и прикоснуться к ней стоит каждому, вне зависимости от отношения к вопросам религии.

Галатская башня

Башня является одним из символов города, на ее вершине есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на окрестности.

Дворец Долмабахче

Самая роскошная резиденция турецких султанов. Здесь собраны бесценные сокровища, редкие произведения искусства, сохранившиеся в течение многих веков предметы мебели и интерьера.

Археологический музей

Здесь хранится более полумиллиона исторических экспонатов, имеющих отношение к самым разным мировым культурам.

Цистерна Базилика

В городе много подземных дворцов, но именно этот является самым крупным. Цистерна представляет собой удивительное зрелище.

Проспект Истикляль

Настоящий рай для тех, кто мечтает попробовать как можно больше восточных сладостей. Здесь сосредоточено огромное число всевозможных торговых лавочек.

Босфор

Морская прогулка – прекрасная возможность увидеть Стамбул с весьма интересного ракурса, а заодно сделать незабываемые фото на фоне знаменитого пролива.

ООО "Спутник"

Реклама