Тысячу специалистов подготовят в образовательном кластере "Транспорт" Алтайского края

Всего на создание кластера направили 123 млн рублей — деньги вложили из федерального и краевого бюджетов. Кроме того, "потратились" и предприятия-работодатели

26 марта 2024, 23:05, ИА Амител

Образовательный кластер "Транспорт" в Алтайском крае" / Фото: Антон Федотов

Тысячу высококлассных специалистов подготовят в образовательном кластере "Транспорт" Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сегодня его посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Всего на создание кластера направили 123 млн рублей — преимущественно, это средства федерального бюджета. Из краевого бюджета направили 5 млн рублей, а еще 18 млн рублей направили предприятия-работодатели. На эти средства приобрели специализированное оборудование, программное обеспечение, мультимедийное и интерактивное оснащение, а также провели капитальный ремонт помещений для учебного процесса.

Томенко подчеркнул, что в регионе продолжают развивать систему подготовки специалистов в соответствовии с требованиями современности, выстраиваются комфортные условия для обучения людей по востребованным специальностям. Работа кластера выстроена так, что студенты смогут получать практический опыт и формировать профессиональные навыки.

Работать выпускники будут на предприятиях, которые выступают индустриальными партнерами кластера. Это компании, выполняющие ремонт и обслуживание грузовых и легковых автомобилей, среди которых барнаульский автоцентр КАМАЗ.

"Не только в этом кластере, но и в других — всего их у нас семь, в том числе, например, машиностроительный, — наши индустриальные партнеры с большим вниманием относятся к "Профессионалитету". Это возможность подготовить специалистов, которых не хватает на предприятиях прямо сейчас. Объем федеральной поддержки для нашего края по этому направлению, как уже говорил, составил более 600 миллионов рублей", — отметил Томенко. Директор барнаульского автоцентра КамАЗ Александр Лисицын поблагодарил за федеральную и краевую поддержку, отметив, что экономика края остро нуждается в хороших профессиональных кадрах. Создание подобных кластеров поможет решить эту проблему.