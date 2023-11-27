102-летняя женщина рассказала, в чем секрет ее долголетия
Три простых правила, по ее словам, помогают жить дольше
27 ноября 2023, 22:40, ИА Амител
102-летняя Джанет Гиббс из Новой Зеландии рассказала о том, в чем секрет ее долголетия. Слова женщины передает Daily Mail.
Первым пунктом Гиббс назвала активность. Она рассказала, что долгое время играла в гольф, боулинг, теннис, хоккей. По мнению женщины, активность важна для каждого человека.
Также долгожительница отметила важность здорового питания, при этом не отметив, что она понимает под этими словами.
Третий пункт, который выделила женщина, – социальное взаимодействие. Гиббс утверждает, что время, проведенное с более молодыми людьми, помогает сохранять умственный тонус. Еще один способ поддержания гибкости ума, по словам женщины, это чтение книг.
23:16:50 27-11-2023
Всё верно определила старуха.
23:17:42 27-11-2023
У нас на Прудских, бабки в частном секторе дольше живут чем бабки из пятиэтажек. В место гольфа и хоккея, ледорубом ручьи долбят. Сатиры у них на свежем воздухе с книжками. Только со здоровым питанием у них напутанно. Курица через 10 минут кипения в кастрюле растворяется и молоко не прокисает...
14:59:34 28-11-2023
Прадед дожил до 103 лет (до последнего ходил на рыбалку, подметал двор и т.д.), т.е. был активным. Но тут сложно сказать - это здоровье позволяет так долго быть активным и бодрым, или активность позволяет сохранить здоровье.