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102-летняя женщина рассказала, в чем секрет ее долголетия

Три простых правила, по ее словам, помогают жить дольше

27 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

102-летняя Джанет Гиббс из Новой Зеландии рассказала о том, в чем секрет ее долголетия. Слова женщины передает Daily Mail.

Первым пунктом Гиббс назвала активность. Она рассказала, что долгое время играла в гольф, боулинг, теннис, хоккей. По мнению женщины, активность важна для каждого человека.

Также долгожительница отметила важность здорового питания, при этом не отметив, что она понимает под этими словами.

Третий пункт, который выделила женщина, – социальное взаимодействие. Гиббс утверждает, что время, проведенное с более молодыми людьми, помогает сохранять умственный тонус. Еще один способ поддержания гибкости ума, по словам женщины, это чтение книг.

Здоровье

Комментарии 3

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Гость

23:16:50 27-11-2023

Всё верно определила старуха.

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Гость

23:17:42 27-11-2023

У нас на Прудских, бабки в частном секторе дольше живут чем бабки из пятиэтажек. В место гольфа и хоккея, ледорубом ручьи долбят. Сатиры у них на свежем воздухе с книжками. Только со здоровым питанием у них напутанно. Курица через 10 минут кипения в кастрюле растворяется и молоко не прокисает...

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Гость

14:59:34 28-11-2023

Прадед дожил до 103 лет (до последнего ходил на рыбалку, подметал двор и т.д.), т.е. был активным. Но тут сложно сказать - это здоровье позволяет так долго быть активным и бодрым, или активность позволяет сохранить здоровье.

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