102-летняя женщина рассказала, в чем секрет ее долголетия

Три простых правила, по ее словам, помогают жить дольше

27 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

102-летняя Джанет Гиббс из Новой Зеландии рассказала о том, в чем секрет ее долголетия. Слова женщины передает Daily Mail.

Первым пунктом Гиббс назвала активность. Она рассказала, что долгое время играла в гольф, боулинг, теннис, хоккей. По мнению женщины, активность важна для каждого человека.

Также долгожительница отметила важность здорового питания, при этом не отметив, что она понимает под этими словами.

Третий пункт, который выделила женщина, – социальное взаимодействие. Гиббс утверждает, что время, проведенное с более молодыми людьми, помогает сохранять умственный тонус. Еще один способ поддержания гибкости ума, по словам женщины, это чтение книг.