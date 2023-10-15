10,5 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 14 октября

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты

15 октября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

10,5 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 14 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия и копчености.

Всего с начала года в Барнауле объем продаж составил 119,4 млн рублей.

Следующие ярмарки пройдут 21 октября.