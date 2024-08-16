11 часов в месяц. Россияне стали больше играть в смартфоне

Жители страны стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени

16 августа 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KWGqQ

Смартфон. Гаджеты / Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов. Это на 85% больше показателя 2023 года. Аудитория выросла в 1,5 раза. Об этом говорят аналитики Yota*, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

Время и аудитория

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. Годом ранее было 6 часов 10 минут в месяц.

Популярные игры

Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends*, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн-платформа для создания игр ROBLOX*, игра-песочница Minecraft*, шутер Call Of Duty* и игра жанра "три в ряд" Gardenscapes*.

Аудитория

С начала года выросла аудитория популярных мобильных игр: на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53%.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36-45 лет (34%). Вторая самая активная категория - абоненты 26-35 лет (28%), еще 17% интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46-55 лет.

"Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile* и StandOff 2* до Mobile Legends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи", - поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск. В целом по Сибири трафик вырос на 33%, число геймеров увеличилось на 7%.

* Yota ("Йота"); Mobile Legends ("Мобайл Легендс"); ROBLOX ("Роблокс"); Minecraft ("Майнкрафт"); Call Of Duty ("Кол оф дьюти"); Gardenscapes ("Гарденскейп"); PUBG Mobile ("ПиУВДжи Мобайл"); StandOff ("СтендОф").

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