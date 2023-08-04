11 дворов заасфальтировали в Ленинском районе Барнаула

В некоторых дворах также установили детские площадки

04 августа 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Ленинском районе Барнаула ремонтируют дворы и устанавливают детские площадки в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии.

На сегодня здесь заасфальтировали уже 11 из 14 дворов, попавших в проект на 2023 год. Это: ул. Георгия Исакова, 202, 212, 233; ул. Малахова, 68; ул. Юрина, 192; ул. Островского, 21, 62; ул. Шукшина, 19, 28; ул. Попова, 55 и 57. Также в работе двор по Шукшина, 15.

Кроме того, установили детские площадки и малые архитектурные формы во дворах по ул. Георгия Исакова, 202, 212; ул. Малахова, 68; ул. Островского, 62; ул. Попова, 57.

В ближайшее время планируют начать работы во дворе по ул. Веры Кащеевой, 6.