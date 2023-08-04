11 дворов заасфальтировали в Ленинском районе Барнаула
В некоторых дворах также установили детские площадки
04 августа 2023, 09:51, ИА Амител
В Ленинском районе Барнаула ремонтируют дворы и устанавливают детские площадки в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в мэрии.
На сегодня здесь заасфальтировали уже 11 из 14 дворов, попавших в проект на 2023 год. Это: ул. Георгия Исакова, 202, 212, 233; ул. Малахова, 68; ул. Юрина, 192; ул. Островского, 21, 62; ул. Шукшина, 19, 28; ул. Попова, 55 и 57. Также в работе двор по Шукшина, 15.
Кроме того, установили детские площадки и малые архитектурные формы во дворах по ул. Георгия Исакова, 202, 212; ул. Малахова, 68; ул. Островского, 62; ул. Попова, 57.
В ближайшее время планируют начать работы во дворе по ул. Веры Кащеевой, 6.
09:53:01 04-08-2023
На Попова 96, забыли. Там ям очкнь много
10:54:50 04-08-2023
Фото не актуально. На нём видно, что ремонт здесь делался не в этом году. Вы сделайте фото на ул.80 Гв.дивизии 20а! И увидите реалии "благоустройства".
14:31:41 04-08-2023
Гость (10:54:50 04-08-2023) Фото не актуально. На нём видно, что ремонт здесь делался не... Эксперт по фотографиям? Это двор на Попова, 55, спросите у местных, когда им его отремонтировали.
06:02:48 05-08-2023
Двор на Антона Петрова 233 тоже должны были сделать. Но даже не начали. Когда начнут неизвестно. Да ещё дожди льют.