С песнями детства и танцами по всему городу: как прошел день защиты детей в Барнауле?

В этом году состоялось 60 мероприятий в парках, образовательных учреждениях и на районных площадках

02 июня 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: amic.ru









































































































































































































































































































































Фото: amic.ru

С самого утра семьи со своими детьми посетили праздничные программы в честь Дня защиты детей. Каждая площадка предлагала своим юным гостям большое разнообразие игр и развлечений.

Барнаульский планетарий дал возможность детям и их родителям рассмотреть Солнце в его мельчайших подробностях и вместе со Звездочётом отправиться в путешествие в космос. На каждой планете команды должны были пройти испытания, чтобы выполнить его поручение.

Парк "Солнечный ветер" вместе с волонтёрами организовал различные групповые игры на площади между парком развлечений и верёвочным парком. Дети могли насладиться старыми добрыми играми, в которые мы играли в своём детстве. В самом парке на сцене выступали юные танцевальные и вокальные коллективы, а родители выступающих стояли рядом со сценой и восхищались своими талантливыми детьми. Также юные гости вставали в очередь на аквагрим и мастер-классы.

Парк "Арлекино" поразил большим количеством людей на празднике. Километровые очереди выстроились за билетами на аттракционы, пока их дети танцевали и подпевали вокальным коллективам, которые выступали на главной сцене. Помимо этого, дети могли попробовать свои силы в играх, в которых нужна особая тактика, чтобы выиграть.

Одно из самых интересных вечерних мероприятий проводилось на пешеходной улице Мало-Тобольской. Там проходил хоровой форум – для зрителей исполняли песни нашего детства, которые каждый знает наизусть.

Подробнее – в нашем фоторепортаже.