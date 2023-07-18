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"112": неадекватный мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина

Злоумышленника задержали

18 июля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщает "112".

Ночью 18 июля неизвестный пришел на Красную площадь и кинул "коктейль Молотова" в ограждение. Возгорания не последовало, а злоумышленника задержали полицейские.

Отмечается, что он был в неадекватном состоянии и оказывал сопротивление.

Задержанным оказался 37-летний житель Забайкальского края. Еще в мае его уже ловили с двумя бутылками бензина на Красной площади, но тогда его серьезно не наказали.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

15:32:13 18-07-2023

Ленин - жив!

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Гость

16:32:44 18-07-2023

Гость (15:32:13 18-07-2023) Ленин - жив!... Засланыый казачек(семит) из швейцарии...

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Гость

16:22:51 18-07-2023

Мавзолей не горит. Он каменный.

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Саша

19:54:32 18-07-2023

Мне кажется он это сделал В 1918 году 18 июля из за него убили николая 2. И в тот же день он хотел сжечь его тело чтобы типа отомстить. На самом деле я не знаю, я вообще за 300 километров от москвы.

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Гость

21:20:13 18-07-2023

Саша (19:54:32 18-07-2023) Мне кажется он это сделал В 1918 году 18 июля из за него уб... Саша,замени местоимения существительными, а то кажется, что ты сильно не в себе)))

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