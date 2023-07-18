"112": неадекватный мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина
Злоумышленника задержали
18 июля 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщает "112".
Ночью 18 июля неизвестный пришел на Красную площадь и кинул "коктейль Молотова" в ограждение. Возгорания не последовало, а злоумышленника задержали полицейские.
Отмечается, что он был в неадекватном состоянии и оказывал сопротивление.
Задержанным оказался 37-летний житель Забайкальского края. Еще в мае его уже ловили с двумя бутылками бензина на Красной площади, но тогда его серьезно не наказали.
15:32:13 18-07-2023
Ленин - жив!
16:32:44 18-07-2023
Гость (15:32:13 18-07-2023) Ленин - жив!... Засланыый казачек(семит) из швейцарии...
16:22:51 18-07-2023
Мавзолей не горит. Он каменный.
19:54:32 18-07-2023
Мне кажется он это сделал В 1918 году 18 июля из за него убили николая 2. И в тот же день он хотел сжечь его тело чтобы типа отомстить. На самом деле я не знаю, я вообще за 300 километров от москвы.
21:20:13 18-07-2023
Саша (19:54:32 18-07-2023) Мне кажется он это сделал В 1918 году 18 июля из за него уб... Саша,замени местоимения существительными, а то кажется, что ты сильно не в себе)))