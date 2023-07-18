"112": неадекватный мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина

Злоумышленника задержали

18 июля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщает "112".

Ночью 18 июля неизвестный пришел на Красную площадь и кинул "коктейль Молотова" в ограждение. Возгорания не последовало, а злоумышленника задержали полицейские.

Отмечается, что он был в неадекватном состоянии и оказывал сопротивление.

Задержанным оказался 37-летний житель Забайкальского края. Еще в мае его уже ловили с двумя бутылками бензина на Красной площади, но тогда его серьезно не наказали.