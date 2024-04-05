112: Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Ему якобы проведут процедуру по восстановлению кардиовертера

05 апреля 2024, 19:25, ИА Амител

Николай Расторгуев / Официальный канал группы "Любэ"

Солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Певец прибыл в клинику в сопровождении личного врача. Медики проведут Расторгуеву полное обследование. В публикации отмечается, что медикам также предстоит провести процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее имплантировали певцу.

При этом по информации Telegram-канала Zvezdanews, музыкант опроверг информацию о своей госпитализации. Он назвал этим сообщения "чушью".