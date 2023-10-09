Умер клавишник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин

В последнее время у него были серьезные проблемы с алкоголем

09 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: соцсети

Клавишник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин умер в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

По информации источников канала, тело Капырина в собственной квартире обнаружил его отец 5 октября. Следов насильственной смерти не выявлено.

Отец Капырина также рассказал, что в последнее время у его сына были серьезные проблемы с алкоголем.

По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.