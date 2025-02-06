12-кратный рост. Стало известно, сколько тысяч алтайских туристов отдохнули за рубежом

Число поездок алтайских туристов за рубеж в 2024 году стремительно выросло благодаря возобновлению прямого авиасообщения из Барнаула

06 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com/Ross Parmly

В 12 раз вырос международный пассажиропоток в аэропорту Барнаула в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Алтайской таможни Олег Журавлёв. Такой стремительный рост связан с возобновлением прямых рейсов в Таиланд и Турцию. С момента начала пандемии коронавируса их поставили впервые.

Руководитель ведомства также уточнил, что за границу в 2024 году выехали порядка 9 тыс. человек, въехали – на 500 граждан меньше. Основная масса авиапассажиров – это туристы. Некоторые из них, вернувшись домой, получили административное наказание.

В их числе оказалась жительница Барнаула, которая решила привезти с Пхукета на родину сразу восемь бутылок виски и рома общим объемом 4,1 литра. При прохождении таможенного контроля она сообщила, что декларировать ей нечего, однако таможенники выявили нарушения.

Напомним, на территорию России с собой можно ввезти не больше трех литров спиртных напитков. Это лимит на каждого совершеннолетнего. Дополнительно можно ввезти еще два литра, но их придется задекларировать и уплатить пошлину 10 евро за каждый литр сверху. Если этого не сделать добровольно, придется платить штраф. Максимально он может в два раза превышать размер таможенной пошлины.В багаже другой пассажирки, которая также вернулась из Таиланда, таможенники обнаружили металлическую телескопическую дубинку. Женщина привезла ее из-за границы в качестве сувенира и не подозревала, что такой подарок относится к оружию. Однако незнание закона, как говорится, от ответственности не освобождает, поэтому в Алтайской таможне жителям края рекомендуют ответственно подходить к заграничным поездкам и покупке заморских товаров, заранее изучать таможенные правила.