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120 тысяч устройств Apple уничтожат в России в 2024 году

Стоимость техники, которую планируют утилизировать, составляет около двух миллиардов рублей

09 февраля 2024, 14:36, ИА Амител

iPhone / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913
iPhone / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913

Десятки тысяч устройств компании Apple могут уничтожить в России в ближайшее время. Об этом рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Причиной, по его словам, является запрет на использование техники этого производителя российскими чиновниками. Муртазин написал в своем телеграм-канале, что в Перми власти провели тендер на уничтожение 26 гаджетов, а победитель получил контракт на 1200 рублей.

Всего, по подсчетам аналитиков, на уничтожение пойдут около 120 тысяч единиц техники на сумму примерно равную двум миллиардам рублей.

Оставлять гаджеты, как отметил Муртазин, нельзя. Их необходимо ликвидировать.

Комментарии 5

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Гость

15:17:47 09-02-2024

Идиотизм - бессмысленный и беспощадный)

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Олег

15:44:21 09-02-2024

А могли бы отдать детям, пенсионерам и учителям. Чтоб ЦРУ запарилось подслушивать.

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Гость

22:31:05 09-02-2024

продали бы в комиссионках и так с техникой проблема в стране!

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Гость

14:16:34 10-02-2024

Никому не нужная показуха.

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Гость

14:24:31 10-02-2024

т.е. чиновники за государственный счет себе айфоны покупают?

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