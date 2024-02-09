120 тысяч устройств Apple уничтожат в России в 2024 году

Стоимость техники, которую планируют утилизировать, составляет около двух миллиардов рублей

09 февраля 2024, 14:36, ИА Амител

iPhone / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913

Десятки тысяч устройств компании Apple могут уничтожить в России в ближайшее время. Об этом рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Причиной, по его словам, является запрет на использование техники этого производителя российскими чиновниками. Муртазин написал в своем телеграм-канале, что в Перми власти провели тендер на уничтожение 26 гаджетов, а победитель получил контракт на 1200 рублей.

Всего, по подсчетам аналитиков, на уничтожение пойдут около 120 тысяч единиц техники на сумму примерно равную двум миллиардам рублей.

Оставлять гаджеты, как отметил Муртазин, нельзя. Их необходимо ликвидировать.