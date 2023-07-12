122 тысячи барнаульцев остались без горячей воды с 12 июля
В краевой столице началась очередная опрессовка
12 июля 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с 12 по 24 июля включительно пройдет первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2, сообщили в СГК.
Горячую воду на этот период отключат у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Под ограничение попадут 895 многоквартирных и 60 частных домов, 48 детсадов, 43 вуза и школы, а также 25 медучреждений.
Ознакомиться с адресами можно на карте – зона текущего отключения выделена желтым:
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