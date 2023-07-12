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122 тысячи барнаульцев остались без горячей воды с 12 июля

В краевой столице началась очередная опрессовка

12 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле с 12 по 24 июля включительно пройдет первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2, сообщили в СГК.

Горячую воду на этот период отключат у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Под ограничение попадут 895 многоквартирных и 60 частных домов, 48 детсадов, 43 вуза и школы, а также 25 медучреждений. 

Ознакомиться с адресами можно на карте – зона текущего отключения выделена желтым:

Вернуть горячую воду планируют 25 июля. 

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 3

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Гость

09:30:16 12-07-2023

А почему ТЭЦ-3 отключали на девять дней, а ТЭЦ-2 на две недели?

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Гость

11:31:00 12-07-2023

Гость (09:30:16 12-07-2023) А почему ТЭЦ-3 отключали на девять дней, а ТЭЦ-2 на две неде... На ТЭЦ-2 более ленивые руководители.

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Гость

09:59:27 12-07-2023

ТЭЦ-2 будут тщательнее проверять...

  3 Нравится
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