122 тысячи барнаульцев остались без горячей воды с 12 июля

В краевой столице началась очередная опрессовка

12 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 12 по 24 июля включительно пройдет первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2, сообщили в СГК.

Горячую воду на этот период отключат у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Под ограничение попадут 895 многоквартирных и 60 частных домов, 48 детсадов, 43 вуза и школы, а также 25 медучреждений.

Ознакомиться с адресами можно на карте – зона текущего отключения выделена желтым:

Вернуть горячую воду планируют 25 июля.