НОВОСТИПроисшествия

13 человек пострадали после порыва трубы с кипятком в Новосибирске

Без тепла в городе остаются десятки домов

18 января 2024, 07:45, ИА Амител

Фото: СГК Новосибирск
Фото: СГК Новосибирск

В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за аварии на теплотрассе, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент случился 17 января на улице Петропавловской. Трубопровод диаметром 700 мм прорвало, и из земли забил фонтан кипятка.

Все пострадавшие получили термические ожоги ног I-II степени. Госпитализировали двух человек, они в удовлетворительном состоянии.

Также из-за аварии без тепла оставался 161 дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских, сообщали в СГК. Позднее до утра 18 января контур отключения сузили до 69 домов.

Специалисты продолжают устранять последствия ЧП.

Новосибирская область коммунальная авария

Комментарии 1

Avatar Picture
гость

09:13:30 18-01-2024

Высокоэффекивные менеджеры ЖКХ . Ну как довольны передачей в частные руки государственной собственности ? Результат давно понятен и был, предсказуем - яхта 120 метров, взятки чемоданами, и проблемы у населения! Лучше сделали ? Теперь 150 млн граждан смотрят на яхту Мельниченко и имеют проблемы с тарифами и качеством услуг ЖКХ! А жируют 5-10 человек от всей этой вакханалии!

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров