13 человек пострадали после порыва трубы с кипятком в Новосибирске
Без тепла в городе остаются десятки домов
18 января 2024, 07:45, ИА Амител
Фото: СГК Новосибирск
В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за аварии на теплотрассе, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
Инцидент случился 17 января на улице Петропавловской. Трубопровод диаметром 700 мм прорвало, и из земли забил фонтан кипятка.
Все пострадавшие получили термические ожоги ног I-II степени. Госпитализировали двух человек, они в удовлетворительном состоянии.
Также из-за аварии без тепла оставался 161 дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских, сообщали в СГК. Позднее до утра 18 января контур отключения сузили до 69 домов.
Специалисты продолжают устранять последствия ЧП.
09:13:30 18-01-2024
Высокоэффекивные менеджеры ЖКХ . Ну как довольны передачей в частные руки государственной собственности ? Результат давно понятен и был, предсказуем - яхта 120 метров, взятки чемоданами, и проблемы у населения! Лучше сделали ? Теперь 150 млн граждан смотрят на яхту Мельниченко и имеют проблемы с тарифами и качеством услуг ЖКХ! А жируют 5-10 человек от всей этой вакханалии!