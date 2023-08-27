13 человек застряли посреди Оби в Барнауле
У людей во время прогулки по воде сломался катер
27 августа 2023, 14:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В ночь на 27 августа спасатели помогли людям, застрявшим посреди Оби в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
В районе Поселка Ильича сломался катер на котором было 13 человек. Они позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно добраться до берега. На помощь им отправились представители Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.
Троих женщин и семерых детей доставили на берег на моторной лодке, а трое мужчин остались, чтобы дождаться технической помощи.
14:39:31 27-08-2023
Хорошо, что на этих зайцев нашлись свои деды Мазаи. А мог бы приплыть Герасим...
07:06:17 28-08-2023
А мог бы приплыть Герасим..................Не,Герасим по собакам практикуется. Его бы в Барнаул на отлов блохастых привлечь.