13 человек застряли посреди Оби в Барнауле

У людей во время прогулки по воде сломался катер

27 августа 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ночь на 27 августа спасатели помогли людям, застрявшим посреди Оби в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В районе Поселка Ильича сломался катер на котором было 13 человек. Они позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно добраться до берега. На помощь им отправились представители Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.

Троих женщин и семерых детей доставили на берег на моторной лодке, а трое мужчин остались, чтобы дождаться технической помощи.