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13 человек застряли посреди Оби в Барнауле

У людей во время прогулки по воде сломался катер

27 августа 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В ночь на 27 августа спасатели помогли людям, застрявшим посреди Оби в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В районе Поселка Ильича сломался катер на котором было 13 человек. Они позвонили спасателям и рассказали, что не могут самостоятельно добраться до берега. На помощь им отправились представители Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова и городских служб.

Троих женщин и семерых детей доставили на берег на моторной лодке, а трое мужчин остались, чтобы дождаться технической помощи. 

Барнаул Обь

Комментарии 2

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Гость

14:39:31 27-08-2023

Хорошо, что на этих зайцев нашлись свои деды Мазаи. А мог бы приплыть Герасим...

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Гость

07:06:17 28-08-2023

А мог бы приплыть Герасим..................Не,Герасим по собакам практикуется. Его бы в Барнаул на отлов блохастых привлечь.

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