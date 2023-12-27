13 километров освещения установили в Барнауле за 2023 год
На это потратили 17,7 млн рублей
27 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
13,3 км линий наружного освещения установили за 2023 год в Барнауле. Как сообщили в мэрии, новые фонари появились на 22 участках:
- по улицам Новгородской и Островского в границах микрорайона "Невский";
- по улице Тюленина;
- по улице Станционной;
- по улице 13-й Западной;
- по улице Чернышевского;
- в проезде Ракетном;
- на восьми участках улиц микрорайона "Авиатор";
- на трех участках улиц в селе Гоньба;
- по улицам Сахалинской и Ростовской в поселке Центральном;
- в переулке Привокзальном в поселке Ягодное.
В работу ввели освещение на 17 участках. До конца года включат свет и на остальных.
Потратили на эти цели 17,7 млн рублей
12:56:55 27-12-2023
Я конечно рад за Барнаул, только вот когда в сёлах будет уличное освещение ? У нас селе было уличное освещение почти на всех улицах, правда было это давно и в другой стране, в которой производили одни галоши.
13:04:06 27-12-2023
На Островского/Новгородской подключили, но несколько столбов с фонарями всё равно не горят. И никому до этого дела нет - ведь уже отчитались и растрезвонили везде!
21:57:59 27-12-2023
Гость (13:04:06 27-12-2023) На Островского/Новгородской подключили, но несколько столбов... На это потратили 17,7 млн рублей
16:12:51 27-12-2023
по эмеиногорскому у конюхов