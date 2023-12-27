НОВОСТИОбщество

13 километров освещения установили в Барнауле за 2023 год

На это потратили 17,7 млн рублей

27 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

13,3 км линий наружного освещения установили за 2023 год в Барнауле. Как сообщили в мэрии, новые фонари появились на 22 участках:

  • по улицам Новгородской и Островского в границах микрорайона "Невский";
  • по улице Тюленина;
  • по улице Станционной;
  • по улице 13-й Западной;
  • по улице Чернышевского;
  • в проезде Ракетном;
  • на восьми участках улиц микрорайона "Авиатор";
  • на трех участках улиц в селе Гоньба;
  • по улицам Сахалинской и Ростовской в поселке Центральном;
  • в переулке Привокзальном в поселке Ягодное.

В работу ввели освещение на 17 участках. До конца года включат свет и на остальных.

Потратили на эти цели 17,7 млн рублей

Барнаул Благоустройство

Комментарии 4

Avatar Picture
Сергей

12:56:55 27-12-2023

Я конечно рад за Барнаул, только вот когда в сёлах будет уличное освещение ? У нас селе было уличное освещение почти на всех улицах, правда было это давно и в другой стране, в которой производили одни галоши.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:06 27-12-2023

На Островского/Новгородской подключили, но несколько столбов с фонарями всё равно не горят. И никому до этого дела нет - ведь уже отчитались и растрезвонили везде!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:57:59 27-12-2023

Гость (13:04:06 27-12-2023) На Островского/Новгородской подключили, но несколько столбов... На это потратили 17,7 млн рублей

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

16:12:51 27-12-2023

по эмеиногорскому у конюхов

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров