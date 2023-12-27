13 километров освещения установили в Барнауле за 2023 год

На это потратили 17,7 млн рублей

27 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

13,3 км линий наружного освещения установили за 2023 год в Барнауле. Как сообщили в мэрии, новые фонари появились на 22 участках:

по улицам Новгородской и Островского в границах микрорайона "Невский";

по улице Тюленина;

по улице Станционной;

по улице 13-й Западной;

по улице Чернышевского;

в проезде Ракетном;

на восьми участках улиц микрорайона "Авиатор";

на трех участках улиц в селе Гоньба;

по улицам Сахалинской и Ростовской в поселке Центральном;

в переулке Привокзальном в поселке Ягодное.

В работу ввели освещение на 17 участках. До конца года включат свет и на остальных.

Потратили на эти цели 17,7 млн рублей