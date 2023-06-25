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13-летний подросток пропал в Барнауле. Обновлено

24 июня он ушел гулять и не вернулся

25 июня 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле пропал 13-летний мальчик. Об этом рассказали в социальных сетях.

24 июня подросток ушел из дома и не вернулся до сих пор. 

Приметы: рост 165, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет: трехцветная куртка, черная футболка, штаны цвета хаки, светлые кроссовки.

Всех, кто может знать что-то о местоположении пропавшего, просят звонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "Лиза Алерт").

Обновлено

Найден. Жив.

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

09:32:33 26-06-2023

не ну с такими приметами 100% найдется

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