13-летний подросток пропал в Барнауле. Обновлено
24 июня он ушел гулять и не вернулся
25 июня 2023, 21:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле пропал 13-летний мальчик. Об этом рассказали в социальных сетях.
24 июня подросток ушел из дома и не вернулся до сих пор.
Приметы: рост 165, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые.
Был одет: трехцветная куртка, черная футболка, штаны цвета хаки, светлые кроссовки.
Всех, кто может знать что-то о местоположении пропавшего, просят звонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52 (ПСО "Лиза Алерт").
Обновлено
Найден. Жив.
09:32:33 26-06-2023
не ну с такими приметами 100% найдется