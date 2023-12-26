13-летняя девочка скончалась от пневмонии, которую пытались лечить средством от кашля

Сначала симптомами болезнь походила на классическую простуду

26 декабря 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую мать-пенсионерка пыталась лечить лекарством от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, на прошлой неделе заболела одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями – она с рождения страдала от синдрома Дауна. Симптомами болезнь походила на классическую простуду, а потому мать не забила тревогу.

Уже на вечер следующего дня девочка стала жаловаться на то, что ей тяжело дышать. Мать не стала вызывать скорую, а просто дала ребенку средство от кашля. К утру у девочки поднялась температура до 38 градусов. Тогда женщина дала ей таблетку парацетамола и вызвала скорую помощь.

Ребенка экстренно госпитализировали, однако спасти не удалось. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.