13-летняя девочка скончалась от пневмонии, которую пытались лечить средством от кашля
Сначала симптомами болезнь походила на классическую простуду
26 декабря 2023, 13:53, ИА Амител
В Татарстане 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии, которую мать-пенсионерка пыталась лечить лекарством от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, на прошлой неделе заболела одна из учениц спецшколы для детей с ограниченными возможностями – она с рождения страдала от синдрома Дауна. Симптомами болезнь походила на классическую простуду, а потому мать не забила тревогу.
Уже на вечер следующего дня девочка стала жаловаться на то, что ей тяжело дышать. Мать не стала вызывать скорую, а просто дала ребенку средство от кашля. К утру у девочки поднялась температура до 38 градусов. Тогда женщина дала ей таблетку парацетамола и вызвала скорую помощь.
Ребенка экстренно госпитализировали, однако спасти не удалось. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
14:15:14 26-12-2023
Да как такое может быть? У нас же население лечит себя арбидолами, ингавиринами и прочими фуфломицинами и ничего - выздоравливают....
16:07:24 26-12-2023
тяжело дышать - на тебе средство от кашля! температура 38 - на тебе парацетамол! это просто жесть...
14:51:35 27-12-2023
Гость (16:07:24 26-12-2023) тяжело дышать - на тебе средство от кашля! температура 38 - ... так и врачи также лечат (
17:31:41 26-12-2023
2 дня не было температуры, только кашель - в таких случаях обычно даже больничный не дают. У врачей главный симптом температура. Нет её - симулянт. Скорее всего мать сталкивалась с таким подходом, поэтому не принимала других мер.