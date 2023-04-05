13-летняя девочка в Башкирии напала с ножом на одноклассниц
Ранение получили два человека — несовершеннолетние госпитализированы
05 апреля 2023, 19:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Башкирии 13-летняя девочка напала с ножом на своих одноклассниц. Как сообщает Mash Batash, одна девочка получила ранения поясницы и запястья, вторая – шеи.
Инцидент произошёл в классе, где учились девочки. Ребёнок достал кухонный нож и ранил своих одноклассниц. По предварительной информации, причиной стал ранее произошедший конфликт между школьницами. Вероятно, это могла быть травля.
К нападению ребёнок, предположительно, готовился заранее – нож девочка принесла с собой из дома.
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