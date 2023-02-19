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13 новых объектов здравоохранения построят в Алтайском крае в 2023 году

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 300 млн рублей

19 февраля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории построят в Алтайском крае в 2023 году. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

На получение нового объекта могут претендовать населённые пункты, в которых износ здания медицинской организации превышает 80% или его просто нет.

Учреждения построят в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле.

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 300 млн рублей.

Комментарии 3

  • А на имеющиеся кто-нибудь обратит внимание? Поликлиника на Калинина, 16 в Барнауле - это ж фронтовая фотография! Крайздрав! Вам бы там полечиться! Так для себя любимых особые условия!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос: А кто там будет работать? При имеющемся дефиците кадров, решают вопрос не с медиками, а со зданиями. Главное деньги распилить.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • М.Хазин периодически рассказывает о кейсе в Н-ске, когда смету строящихся поликлиник завысили в 2-3 раза и похоже губернатор в доле. Хорошо что там нашлись депутаты которые подняли тему, привлекли внимание прокуроров, но пока всё в процессе - поликлиник еще нет, но и денег тоже. Интересно здесь найдутся такие депутаты , если подобное будет иметь место.
    20 февраля, Гость   Ответить
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