13 новых объектов здравоохранения построят в Алтайском крае в 2023 году

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 300 млн рублей

19 февраля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории построят в Алтайском крае в 2023 году. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

На получение нового объекта могут претендовать населённые пункты, в которых износ здания медицинской организации превышает 80% или его просто нет.

Учреждения построят в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле.

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 300 млн рублей.