14 декабря Владимир Путин проведет объединенную пресс-конференцию

Мероприятие будет весьма "продолжительным и содержательным"

14 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

Такой формат уже использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.

Пока неизвестно, сколько продлится мероприятие. Но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что оно будет весьма "продолжительным и содержательным".

Программа получила название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ее начало намечено на 16:00 по алтайскому времени.

Вести трансляцию будут федеральные телеканалы "Первый", "Россия 1", НТВ и другие, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы – в том числе и amic.ru. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить все заявления президента.