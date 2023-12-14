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14 декабря Владимир Путин проведет объединенную пресс-конференцию

Мероприятие будет весьма "продолжительным и содержательным"

14 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.

Такой формат уже использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.

Пока неизвестно, сколько продлится мероприятие. Но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что оно будет весьма "продолжительным и содержательным".

Программа получила название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ее начало намечено на 16:00 по алтайскому времени.

Вести трансляцию будут федеральные телеканалы "Первый", "Россия 1", НТВ и другие, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы – в том числе и amic.ru. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить все заявления президента.

Владимир Путин Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2023

Комментарии 17

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Гость

08:46:00 14-12-2023

Почему с работы не отпускают смотреть выступление ПРЕЗИДЕНТА?

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Гость

09:07:30 14-12-2023

Гость (08:46:00 14-12-2023) Почему с работы не отпускают смотреть выступление ПРЕЗИДЕНТА... А Вы прям на работе смотрите! Пусть попробуют запретить)))

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Гость

09:13:44 14-12-2023

Интересно, а много народу будет смотреть этот цирк? И сколько челобитных уже подали? А то я телевизор не смотрю, ибо потом протирать его лень.

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Гость

10:12:51 14-12-2023

Гость (09:13:44 14-12-2023) Интересно, а много народу будет смотреть этот цирк? И скольк... Так вы не плюйте в экран - вытирать не придётся.

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Гость

09:13:56 14-12-2023

Пара анекдотов. Пара удивлений. Одно негодование. Одно спасение в душещипательной ситуации. Несколько обещаний разобраться. Остальное, это они во всём виноваты

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Гость

09:23:11 14-12-2023

Гость (09:13:56 14-12-2023) Пара анекдотов. Пара удивлений. Одно негодование. Одно спасе... И собачку подарит?

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Гость

09:35:08 14-12-2023

Гость (09:23:11 14-12-2023) Гость (09:13:56 14-12-2023) Пара анекдотов. Пара удивл... Если время хватит. Там же журналисты ещё

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Гость

09:38:27 14-12-2023

И снова сказки, макарошки. Кривое зеркало у Петросяна выпремляется.

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Гость

09:56:27 14-12-2023

Уже прочитала среди вопросов - бабушка пишет, что за внучку семья не в силах платить 3 тыс. за кружок

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Гость

10:08:16 14-12-2023

Гость (09:56:27 14-12-2023) Уже прочитала среди вопросов - бабушка пишет, что за внучку ... Не могу позволить себе платить за кружок владельцев Роллс-Ройс. Мне тоже пожаловаться?

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Гость

11:28:29 14-12-2023

блин, в марийке только спагетти по акции

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Гость

11:33:40 14-12-2023

Гость (11:28:29 14-12-2023) блин, в марийке только спагетти по акции... ловите виртуальную лапшу)))

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Гость

11:46:54 14-12-2023

Маленькие дети мечтают дозвониться до Деда Мороза, пенсионеры мечтают дозвониться до президента.

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гость

12:16:28 14-12-2023

Гость (11:46:54 14-12-2023) Маленькие дети мечтают дозвониться до Деда Мороза, пенсионе... так не зря народная пословица гласит,что малый-что старый

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Мурзик

11:58:43 14-12-2023

Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, лежу на диване и кушаю мамкину пенсию! У меня вопрос! Когда мне назначит безусловный базовый доход в размере 50000 рублей в месяц и ежемесячно и пожизненно? Когда я стану мужчиной? Сколько ещё мне лежать на диване и кушать мамкину пенсию? Работать меньше сотки нет желания! Где мой безусловный базовый доход от государства в размере 50000 рублей ежемесячно?

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Гость

12:26:48 14-12-2023

Мурзик (11:58:43 14-12-2023) Сколько ещё мне лежать на диване и кушать.. Мурзик проснись, ты КОТ))))) а котам пенсию не дают.

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Гость

13:24:55 14-12-2023

Мурзик (11:58:43 14-12-2023) Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не п... делай то, что котам природой определено, когда им делать нечего

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