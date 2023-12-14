14 декабря Владимир Путин проведет объединенную пресс-конференцию
Мероприятие будет весьма "продолжительным и содержательным"
14 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 14 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.
Такой формат уже использовался в 2020 году, когда пандемия помешала провести оба мероприятия в обычном виде.
Пока неизвестно, сколько продлится мероприятие. Но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что оно будет весьма "продолжительным и содержательным".
Программа получила название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ее начало намечено на 16:00 по алтайскому времени.
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08:46:00 14-12-2023
Почему с работы не отпускают смотреть выступление ПРЕЗИДЕНТА?
09:07:30 14-12-2023
Гость (08:46:00 14-12-2023) Почему с работы не отпускают смотреть выступление ПРЕЗИДЕНТА... А Вы прям на работе смотрите! Пусть попробуют запретить)))
09:13:44 14-12-2023
Интересно, а много народу будет смотреть этот цирк? И сколько челобитных уже подали? А то я телевизор не смотрю, ибо потом протирать его лень.
10:12:51 14-12-2023
Гость (09:13:44 14-12-2023) Интересно, а много народу будет смотреть этот цирк? И скольк... Так вы не плюйте в экран - вытирать не придётся.
09:13:56 14-12-2023
Пара анекдотов. Пара удивлений. Одно негодование. Одно спасение в душещипательной ситуации. Несколько обещаний разобраться. Остальное, это они во всём виноваты
09:23:11 14-12-2023
Гость (09:13:56 14-12-2023) Пара анекдотов. Пара удивлений. Одно негодование. Одно спасе... И собачку подарит?
09:35:08 14-12-2023
Гость (09:23:11 14-12-2023) Гость (09:13:56 14-12-2023) Пара анекдотов. Пара удивл... Если время хватит. Там же журналисты ещё
09:38:27 14-12-2023
И снова сказки, макарошки. Кривое зеркало у Петросяна выпремляется.
09:56:27 14-12-2023
Уже прочитала среди вопросов - бабушка пишет, что за внучку семья не в силах платить 3 тыс. за кружок
10:08:16 14-12-2023
Гость (09:56:27 14-12-2023) Уже прочитала среди вопросов - бабушка пишет, что за внучку ... Не могу позволить себе платить за кружок владельцев Роллс-Ройс. Мне тоже пожаловаться?
11:28:29 14-12-2023
блин, в марийке только спагетти по акции
11:33:40 14-12-2023
Гость (11:28:29 14-12-2023) блин, в марийке только спагетти по акции... ловите виртуальную лапшу)))
11:46:54 14-12-2023
Маленькие дети мечтают дозвониться до Деда Мороза, пенсионеры мечтают дозвониться до президента.
12:16:28 14-12-2023
Гость (11:46:54 14-12-2023) Маленькие дети мечтают дозвониться до Деда Мороза, пенсионе... так не зря народная пословица гласит,что малый-что старый
11:58:43 14-12-2023
Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, лежу на диване и кушаю мамкину пенсию! У меня вопрос! Когда мне назначит безусловный базовый доход в размере 50000 рублей в месяц и ежемесячно и пожизненно? Когда я стану мужчиной? Сколько ещё мне лежать на диване и кушать мамкину пенсию? Работать меньше сотки нет желания! Где мой безусловный базовый доход от государства в размере 50000 рублей ежемесячно?
12:26:48 14-12-2023
Мурзик (11:58:43 14-12-2023) Сколько ещё мне лежать на диване и кушать.. Мурзик проснись, ты КОТ))))) а котам пенсию не дают.
13:24:55 14-12-2023
Мурзик (11:58:43 14-12-2023) Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не п... делай то, что котам природой определено, когда им делать нечего