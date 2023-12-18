14-летний боксер умер после пропущенного удара на ринге в Свердловской области
Подросток скончался в машине скорой помощи
18 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Боксер-подросток потерял сознание после нескольких ударов от соперника на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области – он скончался в машине скорой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
С 16 по 17 декабря в Первоуральске проходило открытое первенство по боксу. По предварительной информации, 14-летний подросток прошел в финал. Во время боя он пропустил несколько ударов и упал.
"Организаторами вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно транспортировала ребенка в больницу. Однако подросток скончался в машине медиков", – сказано в сообщении.Прокуратура проводит проверку. Сотрудники контролирующего ведомства оценят своевременность оказания медицинской помощи в ходе турнира и выяснят, имелся ли у несовершеннолетнего медицинский допуск для занятий боксом.
09:10:15 18-12-2023
чувак дошел до финала большого локального соревнования. какие могут быть вопросы к организаторам? какой еще допуск? рукалицо
09:53:30 18-12-2023
Что движет людьми и в первую очередь родителями, которые идут в такой спорт? Бокс, панкратион и т.п. зачем это детям, постоянные сотрясения, вместо мозга рубцовая ткань.
10:53:44 18-12-2023
парня жаль, но это такой спорт.
11:22:17 18-12-2023
Вообще бокс это спорт, для тех у кого мозгов нет, а только ярость и агрессия. Еще и олимпийским видом спорта его сделали...
13:24:11 18-12-2023
Гость (11:22:17 18-12-2023) Вообще бокс это спорт, для тех у кого мозгов нет, а только я... Это спорт для бедных.