14-летний боксер умер после пропущенного удара на ринге в Свердловской области

Подросток скончался в машине скорой помощи

18 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Боксер-подросток потерял сознание после нескольких ударов от соперника на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области – он скончался в машине скорой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

С 16 по 17 декабря в Первоуральске проходило открытое первенство по боксу. По предварительной информации, 14-летний подросток прошел в финал. Во время боя он пропустил несколько ударов и упал.

"Организаторами вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно транспортировала ребенка в больницу. Однако подросток скончался в машине медиков", – сказано в сообщении.Прокуратура проводит проверку. Сотрудники контролирующего ведомства оценят своевременность оказания медицинской помощи в ходе турнира и выяснят, имелся ли у несовершеннолетнего медицинский допуск для занятий боксом.