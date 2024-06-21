14-летний подросток с Кузбасса утонул в Алтайском крае

Вместе с другими детьми он без присмотра взрослых отправился к водоему, который не предназначен для купания

21 июня 2024, 22:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

14-летний подросток из Кемеровской области утонул в селе Петровка Троицкого района Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, а также пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что погибший приехал в гости к бабушке. Сегодня днем он вместе с другими подростками пошел к озеру возле села, которое не предназначено для купания. Находясь без присмотра взрослых, он утонул.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания на водных объектах, защиты прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.