15-летний подросток пропал из детского лагеря на Алтае
Местонахождение парня неизвестно с вечера 9 июля
10 июля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: ПСО "След-Алтай"
В селе Манжерок Майминского района Республики Алтай пропал 15-летний подросток, сообщает ПСО "След-Алтай".
9 июля в период с 20:30 до 23:00 несовершеннолетний покинул детский лагерь. С тех пор его местонахождение неизвестно.
На вид парню 14–15 лет, он невысокого роста и носит прическу под ноль. На момент исчезновения был одет в черный "адидасовский" костюм и серые кроссовки.
Всем, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8 800 700 5676 либо +7 963 511 1543.
18:51:21 10-07-2023
отпишись тот нелюдь, кто взоржал смайликом. хотелось бы услышать, что в новости о пропаже ребенка может развеселить.