15-летний подросток пропал из детского лагеря на Алтае

Местонахождение парня неизвестно с вечера 9 июля

10 июля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: ПСО "След-Алтай"

В селе Манжерок Майминского района Республики Алтай пропал 15-летний подросток, сообщает ПСО "След-Алтай".

9 июля в период с 20:30 до 23:00 несовершеннолетний покинул детский лагерь. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид парню 14–15 лет, он невысокого роста и носит прическу под ноль. На момент исчезновения был одет в черный "адидасовский" костюм и серые кроссовки.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8 800 700 5676 либо +7 963 511 1543.