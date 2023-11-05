15-летний сын Кадырова стал сотрудником его службы безопасности
С назначением на "важную должность" его поздравил министр Ахмед Дудаев
05 ноября 2023, 11:38, ИА Амител
Фото: соцсети
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама с назначением на "важную должность". Об этом сообщает РИА Новости.
"От всей души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР", – написал Дудаев в соцсетях.
Отмечается, что с назначением сына Кадырова также поздравили несколько чеченских силовиков, но никто не уточнил, какую именно должность будет занимать подросток.
11:42:38 05-11-2023
Талантище )))
23:00:34 05-11-2023
Гость (11:42:38 05-11-2023) Талантище ))) ... Весь в папаню!
11:46:34 05-11-2023
О круто! Пацанам 15 летним надо автоматы раздать.
11:55:10 05-11-2023
Как раз в день народного единства! Поздравляю героя! Ура РОССИЯНЕ !!!
12:59:19 05-11-2023
Гость (11:55:10 05-11-2023) Как раз в день народного единства! Поздравляю героя! Ура РОС... Послушайте, сторонник альтернативной точки зрения, вам какая разница кого и в какой должности принимает к себе на службу Кадыров? ТК РФ труд несовершеннолетних разрешен (с ограничениями). У Ельцина его зять Валя Юмашев был главой АП, и что то никто из Немцовых или Чубайсов его за это не критиковали.
15:39:20 05-11-2023
Гость (12:59:19 05-11-2023) Гость (11:55:10 05-11-2023) Как раз в день народного е... А в чём альтернативность и чего? Или вам просто слово нравится?
16:07:28 05-11-2023
Гость (12:59:19 05-11-2023) Гость (11:55:10 05-11-2023) Как раз в день народного е... дядь, да ни кто не критикует....все в ... восхищении
16:29:37 05-11-2023
Гость (12:59:19 05-11-2023) Гость (11:55:10 05-11-2023) Как раз в день народного е... Ты то чего распереживался, придворный ельцинский летописец?
19:37:49 05-11-2023
Гость (12:59:19 05-11-2023)Послушайте, сторонник альтернативной точки зрения, вам какая разница кого и в какой должности А вам тоже без разницы с мужчиной или с женщиной? Такую чушь написать это ж так постараться надо!
12:04:44 05-11-2023
Природа на детях отдыхает. Не зря же нуждаются в продвижении....
14:47:54 05-11-2023
Гость (12:04:44 05-11-2023) Природа на детях отдыхает. Не зря же нуждаются в продвижении... за Вами выехала извинительная бригада
16:18:43 05-11-2023
Гость (14:47:54 05-11-2023) за Вами выехала извинительная бригада... Волков бояться, в лесу не срать
12:44:23 05-11-2023
Что-то невообразимое творится в головах людей. Всё ни почём, вседозволенность чистый воды. Девиз: Что хочу то ворочу.
14:48:48 05-11-2023
А ему школу заканчивать не надо?
17:08:41 05-11-2023
Гость (14:48:48 05-11-2023) А ему школу заканчивать не надо? ... Зачем? Он уже почетный академик всех академий.
19:31:33 05-11-2023
Гость (14:48:48 05-11-2023) А ему школу заканчивать не надо? ... ему не надо, он уже умеет
15:23:41 05-11-2023
ну назначили и назначили. Нам зачем об этом знать? Зачем нам все время пишут про этого ребенка??
17:36:31 05-11-2023
Гость (15:23:41 05-11-2023) ну назначили и назначили. Нам зачем об этом знать? Зачем нам... на этой искусственно раздутой теме разжечь вражду между крестом и полумесяцем. Это провокация вброшена с самого верха по принципу - разделяй и властвуй...
20:51:18 05-11-2023
Гость (15:23:41 05-11-2023) ну назначили и назначили. Нам зачем об этом знать? Зачем нам... Чтобы стало таким как ты ясно что никакого единства нет т не будет, как бы ты не праздновал. И что горная республика давно не подчиняется российским законам, а только кормится с её бюджета
19:08:14 06-11-2023
Гость (15:23:41 05-11-2023) ну назначили и назначили. Нам зачем об этом знать? Зачем нам... Ты где ребенка увидел?
23:10:53 06-11-2023
Гость (19:08:14 06-11-2023) Ты где ребенка увидел? ... 15 лет..
20:37:30 05-11-2023
Ура!!!
23:09:53 05-11-2023
Ну ведь не министром образования или здравоохранения. Отец должен беспокоиться и за его образование, и за профессию. Пока же он хочет обеспечить свою безопасность. Время летит быстро, войдёт в курс дела,годам к 20-ти и всё в порядке.
23:32:29 05-11-2023
Прадед (23:09:53 05-11-2023) Ну ведь не министром образования или здравоохранения. Отец д... Ой, да ладно! У нас что министр бразованья, что здравохраненья. Я вообще не понимаю, родители, вы вообще в курсе, что там образованием управляет? И кого учителя поддерживают? Я думаю, что в этой ситуации детей надо срочно забирать и увозить учить в другие регионы. Потому что То, что сидит в кресле министра - это просто нонсенс. Гоните вы эту девку в шею! ей только +300 тыс с номера 900 интересно! Народ, вы чего?