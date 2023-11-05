15-летний сын Кадырова стал сотрудником его службы безопасности

С назначением на "важную должность" его поздравил министр Ахмед Дудаев

05 ноября 2023, 11:38, ИА Амител

Фото: соцсети

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама с назначением на "важную должность". Об этом сообщает РИА Новости.

"От всей души поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР", – написал Дудаев в соцсетях.

Отмечается, что с назначением сына Кадырова также поздравили несколько чеченских силовиков, но никто не уточнил, какую именно должность будет занимать подросток.