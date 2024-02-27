1,5 млн рублей перевела на "безопасный счет" молодая жительница Барнаула

Возбуждено уголовное дело

27 февраля 2024, 16:14, ИА Амител

Пустой бумажник / Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула 2000 года рождения перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Злоумышленники действовали по классической схеме: девушке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал об аферистах, пытающихся перевести деньги с ее счета за рубеж. Для сохранности сбережений незнакомец убедил горожанку оформить встречный кредит на максимально возможную сумму и перечислить все на "безопасный счет".

В итоге за пять дней девушка набрала займов на 1,5 млн, перевела все мошенникам и только потом поняла, что ее обманули. Теперь в случившемся разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.