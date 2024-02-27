1,5 млн рублей перевела на "безопасный счет" молодая жительница Барнаула
Возбуждено уголовное дело
27 февраля 2024, 16:14, ИА Амител
Жительница Барнаула 2000 года рождения перевела мошенникам 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Злоумышленники действовали по классической схеме: девушке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал об аферистах, пытающихся перевести деньги с ее счета за рубеж. Для сохранности сбережений незнакомец убедил горожанку оформить встречный кредит на максимально возможную сумму и перечислить все на "безопасный счет".
В итоге за пять дней девушка набрала займов на 1,5 млн, перевела все мошенникам и только потом поняла, что ее обманули. Теперь в случившемся разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
16:32:48 27-02-2024
Ну тупые ....
16:55:05 27-02-2024
это схематоза какая-то, не может вменяемый человек пять дней ходить кредиты брать, и не задуматься
19:23:19 27-02-2024
вчера смотрела сериал- документалку "Вам звонят из банка".
там ГГ такая же - два дня ходила и брала кредиты, а у сама- мать одиночка с тремя детьми, малообеспеченная, живет с родителями и около 2х млн. ей банки выдали.
21:13:47 27-02-2024
Гость (16:55:05 27-02-2024) это схематоза какая-то, не может вменяемый человек пять дней... А что, так просто можно взять кредит в банке? И даже в нескольких сразу? А как же пресловутая проверка кредитной истории службой безопасности банка? Не поверю, что банки ни при чём!!!!!!!
17:12:14 27-02-2024
Девке один выход, на фронт.
17:19:29 27-02-2024
Если у неё небыло денег, с каких счетов они собирались перевести деньги за рубеж? И зачем кредиты - то нужно было брать? Ничего не понятно. Мне звонили, якобы из ВТБ, что тоже переведут деньги со счёта на Украину. Я и сказала "ну и переводите, у меня на карточке 20руб. даже хлеба не купишь"
01:21:44 28-02-2024
Гость (17:19:29 27-02-2024) Если у неё небыло денег, с каких счетов они собирались пер... То есть ты согласилась помочь Украине?
22:08:43 27-02-2024
Вот так просто банки кредиты выдают?
Не верю!