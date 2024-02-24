15 пожаров потушили в Алтайском крае за 23 февраля

Два из них оказались смертельными

24 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Барнаульские пожарные / Фото: "Про пожарных и спасателей" / t.me/pso1_barnaul

В Алтайском крае за 23 февраля потушили 15 пожаров, сообщили в МЧС региона.

"Ликвидировано 15 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 3 пожара", – рассказали в ведомстве.

Два пожара при этом оказались смертельными: в селе Быстрый Исток погибла 73-летняя женщина, в поселке Речном – 85-летний мужчина.

Еще на одном пожаре в поселке имени Калинина получил ожоги 80-летний пенсионер.