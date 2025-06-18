НОВОСТИНаука и образование

150 школьников из Таджикистана стали участниками первой летней смены АлтГПУ

Педуниверситет организовал смену за рубежом в рамках программы укрепления межгосударственных связей

18 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Летняя смена для учащихся российско-таджикских и таджикских школ / Фото: АлтГПУ
Летняя смена для учащихся российско-таджикских и таджикских школ / Фото: АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет, следуя своему девизу "Первый вуз Алтая", вновь доказывает лидерство в образовательных инициативах. В этом году университет организовал уникальную летнюю смену для зарубежных школьников. Это первый подобный опыт для педагогических вузов России.

С 16 по 21 июня в Таджикистане, в детском оздоровительном лагере "Ширкент", проходит летняя смена для 150 учащихся российско-таджикских и таджикских школ. Участниками стали школьники, которые добились высоких результатов на всероссийских олимпиадах и конкурсах. Эти ребята – тоже первые и лучшие, и именно для них организовали такую возможность отдыха.

Партнером в проведении смены стала российско-таджикская школа имени Д.И. Менделеева в городе Турсунзаде. Для участников смены обучение и отдых бесплатные – все расходы по проживанию и питанию взяла на себя российская сторона.

Летняя смена для учащихся российско-таджикских и таджикских школ / Фото: АлтГПУ

Отдых реализуют в рамках госзадания Министерства просвещения РФ, оператором проекта является Алтайский педагогический университет. Цель программы – не только развивать знания школьников, но и укреплять дружеские и культурные связи между Россией и Таджикистаном.

Ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко открыла смену и поприветствовала всех участников. Она пожелала ребятам яркой программы и новых впечатлений, подчеркнув важность международного сотрудничества и дружбы между странами.

Программу лагерной смены разработали эксперты вуза, имеющие многолетний опыт в области подготовки вожатых, с учетом последних рекомендаций Минпросвещения. Она представляет лучшие педагогические практики вожатской деятельности в Российской Федерации.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:34:36 18-06-2025

где-то тихо заплакали дети из Солонешного

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:55:00 18-06-2025

все правильно. укрепление связей между народами, нужно начинать с молодёжи. а ещё лучше- с детей.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:44 18-06-2025

вот это - хорошее дело. Только сюда их не везите

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:44 18-06-2025

Вот и пусть ездят в гости, а в Россию нечего пускать таджиков.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:14 18-06-2025

Зачем их столько здесь?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:35 18-06-2025

Пед обьеденили с Бийском, у барнаульских студентов стипендия резко уменьшилась
Щас объединят с таджиками, ваще не будет стипендии.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:26:56 18-06-2025

Тем, кого резали в Таджикистане, я так думаю это не нравится.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:40 19-06-2025

российким детям предоставьте бесплатный отдых !!!!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров