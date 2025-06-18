150 школьников из Таджикистана стали участниками первой летней смены АлтГПУ

Педуниверситет организовал смену за рубежом в рамках программы укрепления межгосударственных связей

18 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Летняя смена для учащихся российско-таджикских и таджикских школ / Фото: АлтГПУ

Алтайский государственный педагогический университет, следуя своему девизу "Первый вуз Алтая", вновь доказывает лидерство в образовательных инициативах. В этом году университет организовал уникальную летнюю смену для зарубежных школьников. Это первый подобный опыт для педагогических вузов России.

С 16 по 21 июня в Таджикистане, в детском оздоровительном лагере "Ширкент", проходит летняя смена для 150 учащихся российско-таджикских и таджикских школ. Участниками стали школьники, которые добились высоких результатов на всероссийских олимпиадах и конкурсах. Эти ребята – тоже первые и лучшие, и именно для них организовали такую возможность отдыха.

Партнером в проведении смены стала российско-таджикская школа имени Д.И. Менделеева в городе Турсунзаде. Для участников смены обучение и отдых бесплатные – все расходы по проживанию и питанию взяла на себя российская сторона.

Летняя смена для учащихся российско-таджикских и таджикских школ / Фото: АлтГПУ

Отдых реализуют в рамках госзадания Министерства просвещения РФ, оператором проекта является Алтайский педагогический университет. Цель программы – не только развивать знания школьников, но и укреплять дружеские и культурные связи между Россией и Таджикистаном.

Ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко открыла смену и поприветствовала всех участников. Она пожелала ребятам яркой программы и новых впечатлений, подчеркнув важность международного сотрудничества и дружбы между странами.

Программу лагерной смены разработали эксперты вуза, имеющие многолетний опыт в области подготовки вожатых, с учетом последних рекомендаций Минпросвещения. Она представляет лучшие педагогические практики вожатской деятельности в Российской Федерации.