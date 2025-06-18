150 школьников из Таджикистана стали участниками первой летней смены АлтГПУ
Педуниверситет организовал смену за рубежом в рамках программы укрепления межгосударственных связей
18 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Алтайский государственный педагогический университет, следуя своему девизу "Первый вуз Алтая", вновь доказывает лидерство в образовательных инициативах. В этом году университет организовал уникальную летнюю смену для зарубежных школьников. Это первый подобный опыт для педагогических вузов России.
С 16 по 21 июня в Таджикистане, в детском оздоровительном лагере "Ширкент", проходит летняя смена для 150 учащихся российско-таджикских и таджикских школ. Участниками стали школьники, которые добились высоких результатов на всероссийских олимпиадах и конкурсах. Эти ребята – тоже первые и лучшие, и именно для них организовали такую возможность отдыха.
Партнером в проведении смены стала российско-таджикская школа имени Д.И. Менделеева в городе Турсунзаде. Для участников смены обучение и отдых бесплатные – все расходы по проживанию и питанию взяла на себя российская сторона.
Отдых реализуют в рамках госзадания Министерства просвещения РФ, оператором проекта является Алтайский педагогический университет. Цель программы – не только развивать знания школьников, но и укреплять дружеские и культурные связи между Россией и Таджикистаном.
Ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко открыла смену и поприветствовала всех участников. Она пожелала ребятам яркой программы и новых впечатлений, подчеркнув важность международного сотрудничества и дружбы между странами.
Программу лагерной смены разработали эксперты вуза, имеющие многолетний опыт в области подготовки вожатых, с учетом последних рекомендаций Минпросвещения. Она представляет лучшие педагогические практики вожатской деятельности в Российской Федерации.
16:34:36 18-06-2025
где-то тихо заплакали дети из Солонешного
16:55:00 18-06-2025
все правильно. укрепление связей между народами, нужно начинать с молодёжи. а ещё лучше- с детей.
17:10:44 18-06-2025
вот это - хорошее дело. Только сюда их не везите
17:47:44 18-06-2025
Вот и пусть ездят в гости, а в Россию нечего пускать таджиков.
17:49:14 18-06-2025
Зачем их столько здесь?
19:40:35 18-06-2025
Пед обьеденили с Бийском, у барнаульских студентов стипендия резко уменьшилась
Щас объединят с таджиками, ваще не будет стипендии.
21:26:56 18-06-2025
Тем, кого резали в Таджикистане, я так думаю это не нравится.
09:04:40 19-06-2025
российким детям предоставьте бесплатный отдых !!!!