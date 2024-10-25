150 студентов – одна цель. АлтГПУ провел форум для будущих журналистов и блогеров

"ПрофМедиа" – площадка для развития медиакомпетенций молодых людей и создания собственных проектов

25 октября 2024, 13:10, ИА Амител

Участники форума "ПрофМедиа" / Фото: АлтГПУ

Алтайский государственный педуниверситет (АлтГПУ) совершил настоящий медиабум. Недавно в санатории "Сосновый бор" прошел обучающий форум "ПрофМедиа", собравший более 150 студентов среднего профессионального образования из 25 учебных заведений Сибирского федерального округа. Мероприятие стало настоящим подарком для будущих журналистов, блогеров и всех, кто стремится освоить азы современного медиапространства.

Новости и проекты

Сразу после торжественного открытия, где победители и призеры заочного конкурса медиаработ получили заслуженные дипломы и призы, участников ждала насыщенная программа: интерактивный квест, посвященный медиаобразованию и сплочению команд, а также квиз "Я журналист!".

После чего специалист по коммуникациям пресс-службы реготделения "Движения Первых" Алтайского края Артем Тарасов рассказал об особенностях создания успешных медиапроектов и новостей.

Подкасты и инфоповоды

Второй день форума стал большим мастер-классом от ведущих специалистов медиаиндустрии.

Шеф-редактор и телеведущая программ "Вести Алтай", "Новости культуры" и "Первые на "Маяке" Вера Климанова поделилась секретами поиска инфоповодов и создания актуального контента, подчеркнув важность понимания целевой аудитории.

Автор и ведущая известных аудиоподкастов "Рашэн лэнгвич" и "Код дружбы" Алиса Соломина раскрыла секреты по созданию собственного подкаста, поделившись личным опытом. А также дала полезные советы новичкам.

"Все площадки были познавательными и интересными по-своему. Какие-то дали мне совершенно новую информацию, что является для меня очень важным. Спасибо организаторам за такой классный форум", – сказала участница форума из Красноярского края Екатерина Гущенко.

О кино и немного больше

Вторую половину дня участники посвятили журналистике.

Генеральный продюсер "Фестиваля уличного кино" Александр Щеряков поделился историями о создании собственных фильмов.

Участники форума "ПрофМедиа" / Фото: АлтГПУ

Завершилось мероприятие подведением итогов конкурса проектов, над которыми участники работали в течение всего форума.

"ПрофМедиа" – это не просто форум, а современная площадка для развития медиакомпетенций молодежи и их профессионального роста. Организаторами форума выступили отдел по связям с общественностью и студенческий медиацентр АлтГПУ при поддержке гранта "Росмолодежи".Напомним, АлтГПУ проводит творческий конкурс "Открываем Кубу" для студентов региона. Участники могут представить свои работы в трех номинациях: фотографии с изображением жизни на Кубе, рисунки с кубинскими обычаями и одеждой, а также эссе об опыте посещения острова. Заявки принимают до 5 ноября 2024 года.