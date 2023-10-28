16 человек погибли при аварии на шахте в Казахстане
Предположительно, на предприятии произошел взрыв газометана
28 октября 2023, 12:00, ИА Амител
16 человек погибли в результате аварии в шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, судьба еще 31 горняка пока остается неизвестной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на компанию – собственника шахты "Арселормиттал Темиртау".
По ее данным, возможной причиной произошедшего стал взрыв газометана. А аким Ермаганбет Булекпаев заявил, что на предприятии произошел пожар.
В момент ЧП в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 рабочих. Известно также о 18 пострадавших, они госпитализированы, рассказал Булекпаев.
На месте работают спасатели и психологи, также под руководством главы региона создали оперативный штаб.
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