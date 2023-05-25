16-этажку с "парящим" двором и фонтаном построят рядом с РАНХиГС в центре Барнаула
Площадку для строительства подготовили ещё несколько лет назад
25 мая 2023, 09:01, ИА Амител
В центре Барнаула на пустующем много лет участке скоро начнут строительство 16-этажного ЖК. У него будет двор-платформа, под которым разместят паркинг. Проект здания представили на градсовете ещё два года назад, однако лишь в середине апреля 2023 года инвестор получил разрешение на строительство. Документ действует до апреля 2026-го, и в течение этого времени девелопер должен возвести объект.
Два года ожиданий
Дом на ул. Пролетарской, 182, спроектирован разноэтажным: высота секций составляет 13, 15 и 16 уровней. Самая низкая часть объекта расположена в центре. В здании предусмотрено 136 квартир (56 однокомнатных, 52 двухкомнатных, 13 "трёшек" и 14 четырёхкомнатных), рассчитанных на 259 жителей.
Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника"
Напротив 13-этажной секции расположен двор-платформа, который поднят на колонных. На крыше конструкции по проекту размещены детские и игровые площадки, зелёные зоны, а также фонтан. Под "парящим" двором предусмотрен паркинг на 47 автомобилей. Дополнительно машино-места разместят на первом этаже дома: это будет встроено-пристроенная парковка.
Площадь участка под ЖК составляет 35 соток. На градсовете летом 2021 года застройщик (работать на площадке будет фирма "Рубин", зарегистрированная в 2020 году и связанная с компанией "Карнеол") заявил, что намерен возвести рядом и вторую многоэтажку.
Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника"
Для этого инвестор намеревался выкупить аварийный двухэтажный дом, расположенный на ул. Пролетарской, 180. Он построен в 1948 году из дерева. Все жильцы здания были согласны продать застройщику квартиры, однако часть из них не были приватизированы, поэтому девелопер вёл переговоры с администрацией. Пока же дом до сих пор не снесён.
Рекордный минимум
Первое полугодие 2023 года стало провальным по количеству выданных разрешений на строительство: всего два девелопера обратились в мэрию за документом. Кроме "Рубина", это сделала компания "Шотландия" (входит в ГК "Союз"). Она в феврале получила разрешение на возведение очередного дома в квартале 2036. Для сравнения: за пять месяцев 2020 года (в период пандемии коронавируса) мэрия выдала три разрешения, в 2021 – восемь, в 2022-м – 12.
В будущем это грозит дефицитом новостроек, предупреждают эксперты. Дело в том, что снижение числа выданных разрешений ведёт к сокращению уровня незавершённого строительства (дома, которые компании сейчас возводят).
"Объём незавершённого строительства за последние три года сократился почти в два раза – с 1,3 млн квадратных метров до 650 тыс. "квадратов". Снижение объёмов жилищного строительства приведёт к сокращению количества работающих в отрасли и увеличению безработных, к снижению производства строительных материалов и бюджетных платежей", – предупредил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов в марте 2023 года.
09:12:04 25-05-2023
деревья не стоило такие высокие рисовать, не вырастут.
14:12:39 25-05-2023
Гость (09:12:04 25-05-2023) деревья не стоило такие высокие рисовать, не вырастут.... Запросто!
09:35:57 25-05-2023
В будущем это грозит дефицитом новостроек --- после Победы
09:51:02 25-05-2023
Как долго можно просуществовать в этом человейнике зимой, если не будет электричества?
10:41:12 25-05-2023
Вопрос (09:51:02 25-05-2023) Как долго можно просуществовать в этом человейнике зимой, ес... Столько же, сколько в коттедже с электрокотлом))) Или с газовым - неважно
10:54:21 25-05-2023
Столько же, сколько в коттедже с электрокотлом))) Или с газовым - неважно ------ В коттедже, хрущёбах и сталинках можно запросто поставить печку-буржуйку и запросто жить всю зиму автономно. Между прочим, весь элитный новострой в "гейропе" до сих пор оснащается чугунными каминами, а этажность не превышает 6 этажей. Под домами находятся парковки, легко и быстро трансформируемые в бомбоубежища.
10:55:24 25-05-2023
В центре застаивают каждый клочок пустующей земли, такими темпами скоро центр превратится в спальный район.
11:03:53 25-05-2023
Раньше видел такие архитектурные решения только в западных фильмах про гетто.
12:13:05 25-05-2023
В барнауле, как и в остальной стране, две беды... И если одну беду худо-бедно, но латают каждое лето, то со второй бедой... просто беда. Видимо, что проектировщики, что архитекторы - из числа "понаехавших", поэтому свою "деревню" так и возят со своей "девушкой". Это я про расстояние между дорогами и домами. Кто был в москве, мог наблюдать, что в спальных районах расстояние от окон квартир до автомобилей на дороге - около 100 метров, и зеленые насаждения снижают даже самый громкий шум до минимума. Плюс к этому, в эти 100 метров обычно умещаются и детские площадки, и спортивные зоны и малые архитектурные формы и прочее. Для неверующих - идите пешком от павелецкого вокзала до парка горького и увидите своими глазами - практически парк возле каждого дома, несмотря на огромный парк горького в 15-20 минутах от дома. Риторический вопрос - что мешает нашим де билам проектировать подобную городскую застройку? Может, гнать их нужно с их должностей ссаными тряпками? Ибо как может появиться современный 100-квартирный дом с парковками на 20 машин? Или насколько комфортно будет открыть окно жильцам "элитного" ракшинского локомотива, построенного вплотную к строителей и площади? Кто ездил на циолковского-крупской видел дом на углу, который отделяет от потока машин только тротуар, и таких домов большинство в Барнауле, даже в новых микрорайонах... Будут ли когда-нибудь в градсовете люди не умственно неполноценные, а с нормальным интеллектом и заботой о том деле, над которым они поставлены?
12:30:36 25-05-2023
Гость (12:13:05 25-05-2023) Кто был в москве, мог наблюдать Там тоже есть как бы две москвы и даже как бы больше. У нас строится то, что там называется "замкадыши", проще говоря, - гетто. Но у нас это творят в центре. И уже понтяно, что центр обречён сравняться с выселками.
13:23:10 25-05-2023
Гость (12:13:05 25-05-2023) В барнауле, как и в остальной стране, две беды... И если одн... Те, кто принимает решения о застройке не планируют тут жить, "заработать" и свалить, хоть в Москву