Площадку для строительства подготовили ещё несколько лет назад

25 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника"

В центре Барнаула на пустующем много лет участке скоро начнут строительство 16-этажного ЖК. У него будет двор-платформа, под которым разместят паркинг. Проект здания представили на градсовете ещё два года назад, однако лишь в середине апреля 2023 года инвестор получил разрешение на строительство. Документ действует до апреля 2026-го, и в течение этого времени девелопер должен возвести объект.

Два года ожиданий

Дом на ул. Пролетарской, 182, спроектирован разноэтажным: высота секций составляет 13, 15 и 16 уровней. Самая низкая часть объекта расположена в центре. В здании предусмотрено 136 квартир (56 однокомнатных, 52 двухкомнатных, 13 "трёшек" и 14 четырёхкомнатных), рассчитанных на 259 жителей.

Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника"

Напротив 13-этажной секции расположен двор-платформа, который поднят на колонных. На крыше конструкции по проекту размещены детские и игровые площадки, зелёные зоны, а также фонтан. Под "парящим" двором предусмотрен паркинг на 47 автомобилей. Дополнительно машино-места разместят на первом этаже дома: это будет встроено-пристроенная парковка.

Площадь участка под ЖК составляет 35 соток. На градсовете летом 2021 года застройщик (работать на площадке будет фирма "Рубин", зарегистрированная в 2020 году и связанная с компанией "Карнеол") заявил, что намерен возвести рядом и вторую многоэтажку.

Проект дома на ул. Пролетарской, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника"

Для этого инвестор намеревался выкупить аварийный двухэтажный дом, расположенный на ул. Пролетарской, 180. Он построен в 1948 году из дерева. Все жильцы здания были согласны продать застройщику квартиры, однако часть из них не были приватизированы, поэтому девелопер вёл переговоры с администрацией. Пока же дом до сих пор не снесён.

Рекордный минимум

Первое полугодие 2023 года стало провальным по количеству выданных разрешений на строительство: всего два девелопера обратились в мэрию за документом. Кроме "Рубина", это сделала компания "Шотландия" (входит в ГК "Союз"). Она в феврале получила разрешение на возведение очередного дома в квартале 2036. Для сравнения: за пять месяцев 2020 года (в период пандемии коронавируса) мэрия выдала три разрешения, в 2021 – восемь, в 2022-м – 12.

В будущем это грозит дефицитом новостроек, предупреждают эксперты. Дело в том, что снижение числа выданных разрешений ведёт к сокращению уровня незавершённого строительства (дома, которые компании сейчас возводят).

"Объём незавершённого строительства за последние три года сократился почти в два раза – с 1,3 млн квадратных метров до 650 тыс. "квадратов". Снижение объёмов жилищного строительства приведёт к сокращению количества работающих в отрасли и увеличению безработных, к снижению производства строительных материалов и бюджетных платежей", – предупредил директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов в марте 2023 года.