16 граждан РФ находились на борту разбившегося самолета в Актау
Ситуацию отслеживают российские дипломаты
25 декабря 2024, 15:17, ИА Амител
Падение самолета в Актау / Фото: Baza
16 россиян находились на борту рухнувшего в Казахстане самолета. Об этом сообщает РИА Новости.
"Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе в Актау", – сообщила Мария Захарова.
Она заявила, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана.
Российские дипломаты отслеживают ситуацию.
Также известно, что на борту разбившегося самолета находилось 37 азербайджанцев, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии.
В МЧС Казахстана сообщили, что возгорание на месте крушения ликвидировано.
03:43:00 26-12-2024
какие птицы, ? он зачем-то гарцевал там и под 60 градусов решил сесть... слепой что-ли....? ну сами там и угробились пилоты
12:46:07 26-12-2024
Граждане РФ Погибшие:
Рамин Агаев;
Мухаммадали Еганов;
Заира Атсаева;
Нармина Игидова;
Исмаил Исмаилов;
Зинат Сайдулоев;
Арби Убаев.
Пострадавшие:
Мадина Арсбаева;
Медин Джамалуллиал;
Эдиев Уваисмр;
Джамиля Бислиева;
Джейран Арсбаева;
Арби Яндаров;
Кристина Евстигнеева;
Заур Мамедов;
Субкхонк Рахимов.