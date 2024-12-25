16 граждан РФ находились на борту разбившегося самолета в Актау

Ситуацию отслеживают российские дипломаты

25 декабря 2024, 15:17, ИА Амител

Падение самолета в Актау / Фото: Baza

16 россиян находились на борту рухнувшего в Казахстане самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

"Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе в Актау", – сообщила Мария Захарова.

Она заявила, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана.

Российские дипломаты отслеживают ситуацию.

Также известно, что на борту разбившегося самолета находилось 37 азербайджанцев, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии.

В МЧС Казахстана сообщили, что возгорание на месте крушения ликвидировано.