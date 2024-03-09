На Алтае возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка
Местонахождение юноши неизвестно с 5 марта
09 марта 2024, 08:34, ИА Амител
16-летний подросток пропал в Змеиногорске Алтайского края. Местонахождение юноши неизвестно с 5 марта – ночью он ушел из дома знакомых и с тех пор о нем ничего неизвестно, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
На вид парню 16 лет, он невысокого роста (165 см) и худощавого телосложения. В последний раз его видели в черной куртке без капюшона, в серых спортивных штанах Fila с надписью красно-белого цвета, красно-черных зимних кроссовках и черной шапке с синей надписью Nike.
Всем, кто что-либо знает об исчезновении либо местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8 (385 8) 721-732, 8 999 331-04-81 или 112.
Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски подростка продолжаются, также назначены генетические экспертизы и проводятся допросы очевидцев.
09:19:31 09-03-2024
а что он делал ночью в доме каких-то знакомых? где были родители?
16:44:19 09-03-2024
генетические экспертизы, значит есть материал, уже не шутки!
21:51:41 10-03-2024
Не нашёлся мальчик?