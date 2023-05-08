166 пожаров за сутки: спасатели призвали жителей Алтая не разводить открытый огонь

Жаркая и сухая погода приводит к развитию сложных возгораний

08 мая 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В связи со сложной пожароопасной обстановкой, сухой и жаркой погодой, установившейся в крае, спасатели призвали жителей региона с особой ответственностью отнестись к запрету на разведение открытого огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, за прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 166 пожаров. 29 из них случились в частном жилом секторе. В остальных случаях пожарно-спасательным подразделениям приходилось тушить горящую траву и мусор на открытых площадках.

В пожарно-спасательных отрядах края в связи со сложной обстановкой с пожарами введены дополнительные резервы сил и средств. Пожарные, не возвращаясь в подразделения, в течение суток выезжают с одного пожара на другой.

В ведомстве так же подчеркнули, что с 27 апреля на территории края установлен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также на предприятиях.