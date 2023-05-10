167 ветеранов ВОВ на Алтае получили ежегодную выплату ко Дню Победы
Её сумма составила 10 тысяч рублей
10 мая 2023, 13:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 167 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщили в мэрии Барнаула.
Её сумма, согласно указу президента, составила 10 тысяч рублей.
Всем ветеранам деньги пришли автоматически в апреле вместе с другими выплатами. В общей сложности средний размер дохода участников Великой Отечественной по линии объединённого Социального фонда России составил более 40 тысяч рублей в месяц.
Праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам ВОВ и участникам боевых действий, включая партизан, подпольщиков, защитников Ленинграда.
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