168 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды

Проблемы с электроснабжением испытали 13 муниципалитетов

11 января 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за ураганного ветра зафиксировали отключения электричества в 168 населенных пунктах в 13 муниципалитетах, в некоторых местах также пострадали кровли. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сейчас специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Также в ведомстве рассказали, что из-за непогоды перекрывали проезд по некоторым трассам, из-за чего междугородние автобусы пережидали непогоду на стоянках. Сейчас ограничения сняли, но ситуация остается сложной из-за гололедицы и высокого риска возникновения ДТП.