168 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды
Проблемы с электроснабжением испытали 13 муниципалитетов
11 января 2024, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае из-за ураганного ветра зафиксировали отключения электричества в 168 населенных пунктах в 13 муниципалитетах, в некоторых местах также пострадали кровли. Об этом сообщили в МЧС региона.
Сейчас специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.
Также в ведомстве рассказали, что из-за непогоды перекрывали проезд по некоторым трассам, из-за чего междугородние автобусы пережидали непогоду на стоянках. Сейчас ограничения сняли, но ситуация остается сложной из-за гололедицы и высокого риска возникновения ДТП.
12:09:24 11-01-2024
За эту стоимость киловатта возле каждого дома по генератору ставить должны
16:08:08 11-01-2024
Гена (12:09:24 11-01-2024) За эту стоимость киловатта возле каждого дома по генератору ... Хреновый ты счетовод Гена, посчитай сколько стоит генератор + топливо, может тогда дойдет что у нас еще не самая дорогая электроэнергия.
16:15:42 11-01-2024
Електрик (16:08:08 11-01-2024) Хреновый ты счетовод Гена, посчитай сколько стоит генератор ... А ещё убери всех дармоедов сидящих на нашей шее и удивился какая она дешевая станет(как пример поинтересуйся за сколько ее закупают на границе Новосибирска)
12:34:36 11-01-2024
Двенадцать часов ужаса, свет погас все дребезжит, свистит, грохочет.... Электрики отвечают ветер стихнет поедим и слово сдержали, дождались, когда ветер стихнет подключили район. Как там москвичи, без света сутками?
12:42:08 11-01-2024
Гость (12:34:36 11-01-2024) Двенадцать часов ужаса, свет погас все дребезжит, свистит, г... Так не везде электрики такие правильные,у нас например,тишина пока
18:41:42 12-01-2024
За такие последствия своего безделья по обеспечению надежной и бесперебойной подачи электроэнергии пора сажать руководителей всех рангов сверху до низу. В первую очередь тех кто умышленно преступно во благо обогащения своего и своих дружков уничтожил государственную систему обеспечения страны и народа дешевой электроэнергией, придумал преступный порядок увода бизнеса от надлежащих проверок государственных контрольных органов. Именно это привело к полнейшей их безконтрольности безответственности и безнаказанности, что постоянно приводит к оставлению граждан и страны в опасных для жизни условиях.