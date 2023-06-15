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17 бизнесменов боролись на торгах за заброшенный участок в барнаульской Гоньбинке

Площадка много лет была заброшена и успела зарости кленами

15 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"
Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В Барнауле с ажиотажем прошел аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Телефонной, 143, недалеко от пересечения с ул. Антона Петрова. Территория предназначена для строительства административно-торгового здания. Участие в аукционе приняли 17 предпринимателей и в результате "борьбы" цена недвижимости взлетела в десять раз.

"Лакомый" лот

Территория, где в течение двух лет должны построить магазин или здание делового управления (это условие аренды земли), сейчас обнесена забором и не ухожена – вдоль ул. Телефонной на ней растут многолетние клены. Более десяти лет назад на площадке находились металлические гаражи, которые снесли, но строить на их месте пока так ничего и не начали.

Участок заинтересовал несколько ООО, ИП и физлиц. Так, участие в торгах приняли компании "Лакстрон" (по ОКВЭДу занимается разработкой строительных проектов), "Юпитер" (занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования), "СтройПерспектива" (производит бетонные изделия), "СибСтрой-Трейд" (работает в сфере торговли зерном), "АПС групп" (деятельность компании связана с архитектурной средой), "Глобал Эстейт Групп" (главная деятельность компании по ОКВЭДу – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Среди предпринимателей-участников были Вадим Кручинин, Иван Литвинов, Антон Миниахметов, Вячеслав Аман.

Участок под строительство в 2020 году / Фото: "Яндекс.Карты"

Торги стартовали с 670 тыс. рублей (начальная цена земли), но в ходе аукциона стоимость выросла до 6,9 млн рублей. Эту сумму предложил Вадим Кручинин, который и стал победителем. Пока бизнесмен не построит здание, он ежегодно должен будет платить в казну 6,9 млн рублей за аренду участка.

Будущее квартала

По соседству с участком на ул. Телефонной, 143, в прошлом году уже построили двухэтажное кирпичное административное здание. Земля под ним также была заброшена. С 2018 года мэрия пыталась реализовать его на аукционе, но инвестор нашелся лишь в 2020-м. За 6,7 млн рублей (при начальных 497 тыс.) лот купил бизнесмен Сергей Осауленко. Уже в 2022 году проект административного здания успешно презентовали на градсовете.

Еще одно административное здание запроектировали на ул. Антона Петрова, 109 (напротив выставленного на торги участка). Надел принадлежит частному лицу, который в 2016 году получил разрешение на строительство объекта розничной торговли. Однако работы на площадке так и не начались. Сейчас она стоит заброшенной и обнесенной забором.

Интересно, что, по данным публичной кадастровой карты, рядом с площадкой на ул. Телефонной, 143, есть еще один участок. Пока он не разграничен (на него нет правоудостоверяющих документов), но после проведения этой процедуры землю также могут выставить на торги.

Барнаул строительство аукционы и торги земельный вопрос

Комментарии 3

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Гость

09:02:55 15-06-2023

боролись.... в грязи или масле?

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Гость

09:31:02 15-06-2023

Гость (09:02:55 15-06-2023) боролись.... в грязи или масле?... Сегодня на Амике конкурс идиотских комментариев и ты решил в нем поучаствовать ?

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Гость

10:39:18 15-06-2023

Каждый пятак земли в городе на растерзание застройщиков, с одной стороны аэропорт, с другой пригородные поселки, может уже сдвинуть аэропорт и пусть город расстраивается по Павлику.

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