Площадка много лет была заброшена и успела зарости кленами

15 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В Барнауле с ажиотажем прошел аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Телефонной, 143, недалеко от пересечения с ул. Антона Петрова. Территория предназначена для строительства административно-торгового здания. Участие в аукционе приняли 17 предпринимателей и в результате "борьбы" цена недвижимости взлетела в десять раз.

"Лакомый" лот

Территория, где в течение двух лет должны построить магазин или здание делового управления (это условие аренды земли), сейчас обнесена забором и не ухожена – вдоль ул. Телефонной на ней растут многолетние клены. Более десяти лет назад на площадке находились металлические гаражи, которые снесли, но строить на их месте пока так ничего и не начали.

Участок заинтересовал несколько ООО, ИП и физлиц. Так, участие в торгах приняли компании "Лакстрон" (по ОКВЭДу занимается разработкой строительных проектов), "Юпитер" (занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования), "СтройПерспектива" (производит бетонные изделия), "СибСтрой-Трейд" (работает в сфере торговли зерном), "АПС групп" (деятельность компании связана с архитектурной средой), "Глобал Эстейт Групп" (главная деятельность компании по ОКВЭДу – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Среди предпринимателей-участников были Вадим Кручинин, Иван Литвинов, Антон Миниахметов, Вячеслав Аман.

Участок под строительство в 2020 году / Фото: "Яндекс.Карты"

Торги стартовали с 670 тыс. рублей (начальная цена земли), но в ходе аукциона стоимость выросла до 6,9 млн рублей. Эту сумму предложил Вадим Кручинин, который и стал победителем. Пока бизнесмен не построит здание, он ежегодно должен будет платить в казну 6,9 млн рублей за аренду участка.

Будущее квартала

По соседству с участком на ул. Телефонной, 143, в прошлом году уже построили двухэтажное кирпичное административное здание. Земля под ним также была заброшена. С 2018 года мэрия пыталась реализовать его на аукционе, но инвестор нашелся лишь в 2020-м. За 6,7 млн рублей (при начальных 497 тыс.) лот купил бизнесмен Сергей Осауленко. Уже в 2022 году проект административного здания успешно презентовали на градсовете.

Еще одно административное здание запроектировали на ул. Антона Петрова, 109 (напротив выставленного на торги участка). Надел принадлежит частному лицу, который в 2016 году получил разрешение на строительство объекта розничной торговли. Однако работы на площадке так и не начались. Сейчас она стоит заброшенной и обнесенной забором.

Интересно, что, по данным публичной кадастровой карты, рядом с площадкой на ул. Телефонной, 143, есть еще один участок. Пока он не разграничен (на него нет правоудостоверяющих документов), но после проведения этой процедуры землю также могут выставить на торги.