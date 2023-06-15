17 бизнесменов боролись на торгах за заброшенный участок в барнаульской Гоньбинке
Площадка много лет была заброшена и успела зарости кленами
15 июня 2023, 09:01, ИА Амител
В Барнауле с ажиотажем прошел аукцион, на котором разыграли аренду участка на ул. Телефонной, 143, недалеко от пересечения с ул. Антона Петрова. Территория предназначена для строительства административно-торгового здания. Участие в аукционе приняли 17 предпринимателей и в результате "борьбы" цена недвижимости взлетела в десять раз.
"Лакомый" лот
Территория, где в течение двух лет должны построить магазин или здание делового управления (это условие аренды земли), сейчас обнесена забором и не ухожена – вдоль ул. Телефонной на ней растут многолетние клены. Более десяти лет назад на площадке находились металлические гаражи, которые снесли, но строить на их месте пока так ничего и не начали.
Участок заинтересовал несколько ООО, ИП и физлиц. Так, участие в торгах приняли компании "Лакстрон" (по ОКВЭДу занимается разработкой строительных проектов), "Юпитер" (занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования), "СтройПерспектива" (производит бетонные изделия), "СибСтрой-Трейд" (работает в сфере торговли зерном), "АПС групп" (деятельность компании связана с архитектурной средой), "Глобал Эстейт Групп" (главная деятельность компании по ОКВЭДу – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Среди предпринимателей-участников были Вадим Кручинин, Иван Литвинов, Антон Миниахметов, Вячеслав Аман.
Участок под строительство в 2020 году / Фото: "Яндекс.Карты"
Торги стартовали с 670 тыс. рублей (начальная цена земли), но в ходе аукциона стоимость выросла до 6,9 млн рублей. Эту сумму предложил Вадим Кручинин, который и стал победителем. Пока бизнесмен не построит здание, он ежегодно должен будет платить в казну 6,9 млн рублей за аренду участка.
Будущее квартала
По соседству с участком на ул. Телефонной, 143, в прошлом году уже построили двухэтажное кирпичное административное здание. Земля под ним также была заброшена. С 2018 года мэрия пыталась реализовать его на аукционе, но инвестор нашелся лишь в 2020-м. За 6,7 млн рублей (при начальных 497 тыс.) лот купил бизнесмен Сергей Осауленко. Уже в 2022 году проект административного здания успешно презентовали на градсовете.
Еще одно административное здание запроектировали на ул. Антона Петрова, 109 (напротив выставленного на торги участка). Надел принадлежит частному лицу, который в 2016 году получил разрешение на строительство объекта розничной торговли. Однако работы на площадке так и не начались. Сейчас она стоит заброшенной и обнесенной забором.
Интересно, что, по данным публичной кадастровой карты, рядом с площадкой на ул. Телефонной, 143, есть еще один участок. Пока он не разграничен (на него нет правоудостоверяющих документов), но после проведения этой процедуры землю также могут выставить на торги.
09:02:55 15-06-2023
боролись.... в грязи или масле?
09:31:02 15-06-2023
Гость (09:02:55 15-06-2023) боролись.... в грязи или масле?... Сегодня на Амике конкурс идиотских комментариев и ты решил в нем поучаствовать ?
10:39:18 15-06-2023
Каждый пятак земли в городе на растерзание застройщиков, с одной стороны аэропорт, с другой пригородные поселки, может уже сдвинуть аэропорт и пусть город расстраивается по Павлику.