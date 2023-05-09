17 человек отравились шаурмой в российском городе

Возбуждено уголовное дело

09 мая 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В башкирском Мелеузе 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, отравились шаурмой, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

Все потерпевшие 7 мая приобрели блюдо в недавно открывшемся киоске и впоследствии почувствовали резкое ухудшение самочувствия, из-за чего обратились за медпомощью и были госпитализированы.

Сейчас работа киоска приостановлена. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пищевую продукцию направили на исследование.

По факту случившегося завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").