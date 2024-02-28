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17-летнего подростка в черной одежде не могут найти больше недели на Алтае. Обновлено

Местонахождение парня неизвестно с 20 февраля

28 февраля 2024, 11:51, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт" В Алтайском крае пропал 17-летний житель села Гальбштадт Немецкого национального района, сообщает "ЛизаАлерт".

Местонахождение подростка неизвестно с 20 февраля.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Может быть одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку, на спине – черный рюкзак.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Обновлено. Подростка нашли живым. Подробности традиционно не уточняются.

Алтайский край пропал человек

Комментарии 3

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Гость

13:12:03 28-02-2024

выглядит лет на 30. а коль несовершеннолетний - почему глаза не заблюрены?

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Элен без ребят

14:04:16 28-02-2024

а парню на фото точно 17 лет? выглядит старше.

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Гость

18:07:42 28-02-2024

По черным улицам черного черного города........

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