17-летнего подростка в черной одежде не могут найти больше недели на Алтае. Обновлено
Местонахождение парня неизвестно с 20 февраля
28 февраля 2024, 11:51, ИА Амител
Местонахождение подростка неизвестно с 20 февраля.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Может быть одет в черные куртку, штаны, кроссовки и шапку, на спине – черный рюкзак.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Обновлено. Подростка нашли живым. Подробности традиционно не уточняются.
13:12:03 28-02-2024
выглядит лет на 30. а коль несовершеннолетний - почему глаза не заблюрены?
14:04:16 28-02-2024
а парню на фото точно 17 лет? выглядит старше.
18:07:42 28-02-2024
По черным улицам черного черного города........