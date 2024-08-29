17-летнему Эли Кадырову вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
Он является директором ФК "Ахмат"
29 августа 2024, 08:32, ИА Амител
Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил о присвоении медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" сыну главы региона Рамзана Кадырова, Эли Кадырову, который является директором спортивного клуба "Ахмат".
"С удовольствием поздравляю <…> генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов.
Эли Кадырову семнадцать лет. В декабре 2022 года он впервые участвовал в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). А в ноябре прошлого года его, вместе с братьями Ахматом и Адамом, наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").
08:34:32 29-08-2024
Цирк с конями
08:46:04 29-08-2024
А как же Адам? Ему же обидно, наверное...
09:24:37 29-08-2024
Гость (08:46:04 29-08-2024) А как же Адам? Ему же обидно, наверное... ... Ему некуда уже вешать
08:48:16 29-08-2024
Слов нет🤷
08:54:14 29-08-2024
Тьфу
09:12:21 29-08-2024
Ну норм, Петр 1 стал царем в 10-летнем возрасте. А в 17 стал полноправить и верховодить государством российским
09:30:24 29-08-2024
Папа! Папа! А мне?
Будет и тебе
09:50:34 29-08-2024
Этот хоть не толстый
09:51:55 29-08-2024
Испанский стыд
10:11:47 29-08-2024
Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают? Главное, что сейчас можно спокойно любому русскому приехать в Грозный без опасения за собственную жизнь. А еще более важно, что тысячи кадыровцев сейчас воюют с бандеровцами и на территории нашего Донбасса, и на территории нашей Курской области. А медальки.... Да не жалко, пускай, если им они так нравятся.
11:40:25 29-08-2024
Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают...
Тикток войска уже сюда в комментарии добрались?
11:44:15 29-08-2024
Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают... По радио слышал ?
13:41:46 29-08-2024
Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают... Ваша правда - сейчас можно приехать в Грозный на экскурсию. У меня мой друг этим занимается - возит людей на экскурсии: в том числе и в Грозный. Родственники ездили туда на неделю. Только вот раньше там жило 70 % русского населения и построен этот город русскими и на русские деньги.
10:39:39 29-08-2024
Маразм крепчает.
10:44:24 29-08-2024
Победителей не судят...
11:49:13 29-08-2024
а чему все так удивляются и возмущаются? у них традиции такие, у нас другие. нравится им медальками греметь- да и пожалуйста. а клановость там всегда была, есть и будет.
12:38:33 29-08-2024
молчити, зависники