17-летнему Эли Кадырову вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Он является директором ФК "Ахмат"

29 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Лорд"

Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил о присвоении медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" сыну главы региона Рамзана Кадырова, Эли Кадырову, который является директором спортивного клуба "Ахмат".

"С удовольствием поздравляю <…> генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов.

Эли Кадырову семнадцать лет. В декабре 2022 года он впервые участвовал в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). А в ноябре прошлого года его, вместе с братьями Ахматом и Адамом, наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").