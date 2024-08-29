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17-летнему Эли Кадырову вручили медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Он является директором ФК "Ахмат"

29 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Лорд"
Фото: телеграм-канал "Лорд"

Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил о присвоении медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" сыну главы региона Рамзана Кадырова, Эли Кадырову, который является директором спортивного клуба "Ахмат".

"С удовольствием поздравляю <…> генерального директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадырова с присвоением высокой награды – медали "За заслуги перед Чеченской Республикой"! Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – написал Даудов.

Эли Кадырову семнадцать лет. В декабре 2022 года он впервые участвовал в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). А в ноябре прошлого года его, вместе с братьями Ахматом и Адамом, наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества").

Политика Спорт

Комментарии 17

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Гость

08:34:32 29-08-2024

Цирк с конями

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Гость

08:46:04 29-08-2024

А как же Адам? Ему же обидно, наверное...

  35 Нравится
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Гость

09:24:37 29-08-2024

Гость (08:46:04 29-08-2024) А как же Адам? Ему же обидно, наверное... ... Ему некуда уже вешать

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Сергей

08:48:16 29-08-2024

Слов нет🤷

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Бдыщ...

08:54:14 29-08-2024

Тьфу

  22 Нравится
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Гость

09:12:21 29-08-2024

Ну норм, Петр 1 стал царем в 10-летнем возрасте. А в 17 стал полноправить и верховодить государством российским

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Гость

09:30:24 29-08-2024

Папа! Папа! А мне?
Будет и тебе

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Ничё пойдет

09:50:34 29-08-2024

Этот хоть не толстый

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Пузырек

09:51:55 29-08-2024

Испанский стыд

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Гость

10:11:47 29-08-2024

Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают? Главное, что сейчас можно спокойно любому русскому приехать в Грозный без опасения за собственную жизнь. А еще более важно, что тысячи кадыровцев сейчас воюют с бандеровцами и на территории нашего Донбасса, и на территории нашей Курской области. А медальки.... Да не жалко, пускай, если им они так нравятся.

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Гость

11:40:25 29-08-2024

Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают...
Тикток войска уже сюда в комментарии добрались?

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Гость

11:44:15 29-08-2024

Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают... По радио слышал ?

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Казачья крепость - Грозный

13:41:46 29-08-2024

Гость (10:11:47 29-08-2024) Вам какая разница какими наградами горцы сами себя наряжают... Ваша правда - сейчас можно приехать в Грозный на экскурсию. У меня мой друг этим занимается - возит людей на экскурсии: в том числе и в Грозный. Родственники ездили туда на неделю. Только вот раньше там жило 70 % русского населения и построен этот город русскими и на русские деньги.

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Гость

10:39:39 29-08-2024

Маразм крепчает.

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Гость

10:44:24 29-08-2024

Победителей не судят...

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Элен без ребят

11:49:13 29-08-2024

а чему все так удивляются и возмущаются? у них традиции такие, у нас другие. нравится им медальками греметь- да и пожалуйста. а клановость там всегда была, есть и будет.

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Лапти Алладина

12:38:33 29-08-2024

молчити, зависники

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