17-летний подросток погиб в ДТП на Алтае

Водитель "Тойоты" не справился с управлением и перевернулся

29 января 2024, 13:00, ИА Амител

Смертельное ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

17-летний подросток погиб в ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 28 января около 22:40 вблизи села Курота. 18-летний местный житель ехал на Toyota Vista, но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет, где машина перевернулась.

От полученных травм до приезда скорой скончался 17-летний пассажир. В момент происшествия он не был пристегнут. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.