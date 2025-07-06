17-летняя девушка сорвалась со скалы во время фотосессии в Челябинской области

По версии следователей, причина падения — нарушение координации движения из-за ухудшения состояния

06 июля 2025, 16:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со скалы высотой более 100 метров. Как сообщает 74.ru, инцидент произошел во время фотосессии на обзорной площадке горы Маяк.

Инцидент произошел вечером 5 июля. По версии следователей, причина падения — нарушение координации движения из-за ухудшения состояния. Следователи продолжают проверку.

По словам очевидцев, девушка поднялась наверх, чтобы сделать фото. Несколько снимков она успела опубликовать в соцсетях, а затем сорвалась вниз. Травмы оказались смертельными.