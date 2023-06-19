17-летняя мотоциклистка без прав пострадала в ДТП с иномаркой на Алтае

Девушке оказали медпомощь

19 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

17-летняя мотоциклистка пострадала при столкновении с иномаркой в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 18 июня около 18:15 в районе остановки "Лыжная база". Несовершеннолетняя жительница села Кызыл-Озек при проезде нерегулируемого перекрестка на мотоцикле Racer не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю Infiniti QX 70, что и привело к ДТП.

Пострадавшая обращалась за медпомощью в республиканскую детскую больницу. Не госпитализирована.

В отношении девушки составили протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления").