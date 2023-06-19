17-летняя мотоциклистка без прав пострадала в ДТП с иномаркой на Алтае
Девушке оказали медпомощь
19 июня 2023, 13:45, ИА Амител
17-летняя мотоциклистка пострадала при столкновении с иномаркой в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 18 июня около 18:15 в районе остановки "Лыжная база". Несовершеннолетняя жительница села Кызыл-Озек при проезде нерегулируемого перекрестка на мотоцикле Racer не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю Infiniti QX 70, что и привело к ДТП.
Пострадавшая обращалась за медпомощью в республиканскую детскую больницу. Не госпитализирована.
В отношении девушки составили протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления").
15:13:21 19-06-2023
И счет на ремонт Инфинити, офигеет точно.
15:28:00 19-06-2023
Гость (15:13:21 19-06-2023) И счет на ремонт Инфинити, офигеет точно.... Я думаю, что не она, а родители офигевать от счета будут.
15:38:38 19-06-2023
Ха-ха. Автомобиль - источник повышенной опасности. Инфинитивиста тоже ожидает неприятность. Отмажется конечно.