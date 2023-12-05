18-летний повар из Алтайского края вылетел с шоу "Битва шефов"

На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Константина Ивлева Тюленев это испытание не прошел

05 декабря 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: телеканал "Пятница"

18-летний повар из Алтайского края Владислав Тюленев покинул кулинарное шоу "Битва шефов" в первом туре. Молодой человек вылетел после приготовления блюда из классики французской кухни – сыра из дичи.

В ходе отборочного тура он приготовил черные равиоли с мраморной говядиной, грибной жарехой, сметаной и соусом демиглас.

Ренат Агзамов дал блюду Тюленева положительную оценку и сказал, что заказал бы его в ресторане, но в команду не взял. Шеф Константин Ивлев посоветовал готовить еду попроще – щи, котлеты и борщи, но дал жителю Алтайского края шанс.

На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Ивлева Тюленев это испытание не прошел.