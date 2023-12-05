18-летний повар из Алтайского края вылетел с шоу "Битва шефов"
На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Константина Ивлева Тюленев это испытание не прошел
05 декабря 2023, 11:17, ИА Амител
18-летний повар из Алтайского края Владислав Тюленев покинул кулинарное шоу "Битва шефов" в первом туре. Молодой человек вылетел после приготовления блюда из классики французской кухни – сыра из дичи.
В ходе отборочного тура он приготовил черные равиоли с мраморной говядиной, грибной жарехой, сметаной и соусом демиглас.
Ренат Агзамов дал блюду Тюленева положительную оценку и сказал, что заказал бы его в ресторане, но в команду не взял. Шеф Константин Ивлев посоветовал готовить еду попроще – щи, котлеты и борщи, но дал жителю Алтайского края шанс.
На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Ивлева Тюленев это испытание не прошел.
11:29:47 05-12-2023
Какой позор, на весь край ! Вернётся домой, всразу пусть в военкомат идёт, встаёт на путь исправления
11:34:06 05-12-2023
Как влетел, так и вылетел..
12:29:55 05-12-2023
Какие злые?! сами-то смогли бы? молодец, что попробовал и ничего предосудительного -по итогу! А заголовок - не корректный.......возможно, и мотивирует к злым комментам!
12:35:46 05-12-2023
ничего страшного, парню всего 18 лет и всё еще впереди! удачи)
13:20:37 05-12-2023
А по другому написать и поддержать парня амик не умеет?
13:31:54 05-12-2023
Это же не конкурс профессионалов, а всего лишь шоу, где может принять участие любой повар, причем, при полном отсутствии опыта в силу юного возраста. Так что нечего тут расстраиваться, опыт придет с возрастом, а юный возраст уйдет, к сожалению.
14:16:06 05-12-2023
Я даже не могу себе представить как приготовить сыр из дичи. Само это словосочетание сплошная дичь. А парень молодец, всё у него будет хорошо!
14:40:44 05-12-2023
Поварёнка цыгане в таборе воспитывали? Дружно минусуют .
20:54:22 05-12-2023
Гость (14:40:44 05-12-2023) Поварёнка цыгане в таборе воспитывали? Дружно минусуют . ... Нет, просто адекватов больше чем злобных завистников.
18:58:08 05-12-2023
На самом деле молодец!!! Не хуже многих других участников приготовил это блюдо. Так что всё у него впереди. Ивлев пригласил его на "Молодые ножи".
18:58:23 05-12-2023
Молодец парень👍 Главное не читать ему комментарии этих завистников!!! А если и прочтет - в игнор их!!! Иди вперёд и не сдавайся🤗🤗🤗
19:01:02 07-12-2023
Зачем нам это дебильное шоу? Мы макарошки (с) едим и вспоминаем хорошую музыку и песни времён СССР или 20 века, а не это вот всё показушное для нищих
05:40:10 10-12-2023
Сыр из дичи звучит как вызов это как морожено из вчерашних щей