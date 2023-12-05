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18-летний повар из Алтайского края вылетел с шоу "Битва шефов"

На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Константина Ивлева Тюленев это испытание не прошел

05 декабря 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: телеканал "Пятница"
Фото: телеканал "Пятница"

18-летний повар из Алтайского края Владислав Тюленев покинул кулинарное шоу "Битва шефов" в первом туре. Молодой человек вылетел после приготовления блюда из классики французской кухни – сыра из дичи.

В ходе отборочного тура он приготовил черные равиоли с мраморной говядиной, грибной жарехой, сметаной и соусом демиглас.

Ренат Агзамов дал блюду Тюленева положительную оценку и сказал, что заказал бы его в ресторане, но в команду не взял. Шеф Константин Ивлев посоветовал готовить еду попроще – щи, котлеты и борщи, но дал жителю Алтайского края шанс.

На первом этапе участники должны были приготовить сыр из дичи, однако по решению Ивлева Тюленев это испытание не прошел.

телевидение шоу

Комментарии 13

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Гость

11:29:47 05-12-2023

Какой позор, на весь край ! Вернётся домой, всразу пусть в военкомат идёт, встаёт на путь исправления

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Гость

11:34:06 05-12-2023

Как влетел, так и вылетел..

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Гость

12:29:55 05-12-2023

Какие злые?! сами-то смогли бы? молодец, что попробовал и ничего предосудительного -по итогу! А заголовок - не корректный.......возможно, и мотивирует к злым комментам!

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Элен без ребят

12:35:46 05-12-2023

ничего страшного, парню всего 18 лет и всё еще впереди! удачи)

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Гость

13:20:37 05-12-2023

А по другому написать и поддержать парня амик не умеет?

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Гость

13:31:54 05-12-2023

Это же не конкурс профессионалов, а всего лишь шоу, где может принять участие любой повар, причем, при полном отсутствии опыта в силу юного возраста. Так что нечего тут расстраиваться, опыт придет с возрастом, а юный возраст уйдет, к сожалению.

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горожанка

14:16:06 05-12-2023

Я даже не могу себе представить как приготовить сыр из дичи. Само это словосочетание сплошная дичь. А парень молодец, всё у него будет хорошо!

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Гость

14:40:44 05-12-2023

Поварёнка цыгане в таборе воспитывали? Дружно минусуют .

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Гость

20:54:22 05-12-2023

Гость (14:40:44 05-12-2023) Поварёнка цыгане в таборе воспитывали? Дружно минусуют . ... Нет, просто адекватов больше чем злобных завистников.

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Лариса

18:58:08 05-12-2023

На самом деле молодец!!! Не хуже многих других участников приготовил это блюдо. Так что всё у него впереди. Ивлев пригласил его на "Молодые ножи".

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Нелли

18:58:23 05-12-2023

Молодец парень👍 Главное не читать ему комментарии этих завистников!!! А если и прочтет - в игнор их!!! Иди вперёд и не сдавайся🤗🤗🤗

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ж рань мира

19:01:02 07-12-2023

Зачем нам это дебильное шоу? Мы макарошки (с) едим и вспоминаем хорошую музыку и песни времён СССР или 20 века, а не это вот всё показушное для нищих

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Я это Володя если что

05:40:10 10-12-2023

Сыр из дичи звучит как вызов это как морожено из вчерашних щей

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