18-летний студент погиб в страшном ДТП в Алтайском крае

Авария произошла в Заринске

23 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Заринске произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 19 сентября на улице Зеленой. Автомобиль налетел на бордюр, после чего его откинуло на столб.

Из машины молодого водителя доставали спасатели. От полученных травм он впоследствии скончался в больнице.

По информации знакомого погибшего, юноша учился на третьем курсе в колледже.