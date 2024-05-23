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18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом футбольного клуба "Ахмат"

Бывшего президента клуба уволили 23 мая

23 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Ахмат Кадыров / Фото: телеграм-канал "Матч ТВ"
Ахмат Кадыров / Фото: телеграм-канал "Матч ТВ"

18-летний сын Рамзана Кадырова, министр спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты. Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов", – сказано в сообщении.

Новому руководителю пожелали удачи на занимаемой должности.

Предыдущего президента клуба Магомеда Даудова уволили 23 мая.

Футбол

Комментарии 8

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Гость

17:45:00 23-05-2024

Какой талантливый мальчик.

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Гость

17:52:08 23-05-2024

Не рановато?

  8 Нравится
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Гость

18:24:05 23-05-2024

Вундеркинд

  9 Нравится
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Гость

20:24:21 23-05-2024

я уверен, что он и чемпионом по шахматам скоро станет

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Гость

21:05:00 23-05-2024

Гость (20:24:21 23-05-2024) я уверен, что он и чемпионом по шахматам скоро станет... По прыжкам.

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Гость

08:33:51 24-05-2024

А орден в честь назначения дали?

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ыть

08:44:31 24-05-2024

Как тебе такое Илон Маск?!

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Гость

14:30:18 24-05-2024

Завтра папа его сделает президентом России.

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