18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом футбольного клуба "Ахмат"

Бывшего президента клуба уволили 23 мая

23 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Ахмат Кадыров / Фото: телеграм-канал "Матч ТВ"

18-летний сын Рамзана Кадырова, министр спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты. Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов", – сказано в сообщении.

Новому руководителю пожелали удачи на занимаемой должности.

Предыдущего президента клуба Магомеда Даудова уволили 23 мая.