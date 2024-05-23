18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом футбольного клуба "Ахмат"
Бывшего президента клуба уволили 23 мая
23 мая 2024, 17:35, ИА Амител
Ахмат Кадыров / Фото: телеграм-канал "Матч ТВ"
18-летний сын Рамзана Кадырова, министр спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщили в пресс-службе команды.
"Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты. Одним из вице-президентов клуба утвержден первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов", – сказано в сообщении.
Новому руководителю пожелали удачи на занимаемой должности.
Предыдущего президента клуба Магомеда Даудова уволили 23 мая.
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